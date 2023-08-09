烏克蘭很需要！ 澳洲首射ATACMS飛彈影片曝光

「海馬斯」首度在澳洲境內發射ATACMS飛彈。（擷取自澳洲國防部網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕由澳洲、美國、日本等13個國家、超過3萬名官兵參與的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演於7月22日登場，澳洲部隊在演習中，首度使用M142「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），發射射程300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，並精準擊中預定目標，這也是該型飛彈第一次在澳洲領土上發射。

「海馬斯」（右）由美國空軍MC-130J「鷹爪」（ Talon）運輸機運抵發射現場。（擷取自澳洲國防部網站）

澳洲國防部8日發佈相關消息與影像，指出2輛「海馬斯」發射車分別由2架美國空軍MC-130J「鷹爪」（Talon）多功能運輸機裝載，從昆士蘭肖爾沃特灣軍事訓練區的威廉姆森機場（Williamson Airport）起飛，向西飛抵北領地德拉米爾（Delamere）的一座紅土機場。

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「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），與射程300公里的ATACMS飛彈（圖下）。（擷取自澳洲國防部網站）

聲明中說，在著陸後的幾分鐘內，「海馬斯」越過跑道到達指定的發射點，發射ATACMS飛彈，然後重新登上「鷹爪」運輸機，立即飛離現場。數百公里外，澳洲皇家陸軍與美國陸戰隊的聯合火力觀察員和終端攻擊控制員，觀察了此次地對地發射情況，證實ATACMS飛彈飛入澳洲內陸並摧毀指定目標。

澳洲軍方表示，ATACMS飛彈首次在澳洲發射，展示了澳洲保護其北部邊境所需的能力。

自俄羅斯入侵之後，烏克蘭屢屢請求美國軍援ATACMS飛彈，但華府從沒答應過。近日有多方消息指出，拜登政府已經「非常接近」批准提供烏克蘭ATACMS，但白宮迄今不願鬆口，除了莫斯科畫下的紅線外，據報另外一個理由是美方擔心自己會沒有足夠的庫存。

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