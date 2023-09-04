烏防長遭撤換 澤倫斯基：國防部需要改變

烏克蘭總統澤倫斯基3日宣布撤換國防部長列茲尼科夫，為戰爭爆發以來烏國防部首度面臨重大改組。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基3日表示決定撤換國防部長。此為俄羅斯2022年2月全面入侵該國後，烏克蘭國防部首度面臨重大改組。

國家財產基金負責人烏梅洛夫將是烏克蘭下任國防部長。（美聯社資料照）

據《路透》報導，澤倫斯基3日晚間發表全國演說時宣布，已開除原國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov），並將於本週要求國會讓國家財產基金負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）接替其位置。

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列茲尼科夫自2021年11月起擔任國防部長，曾幫助烏克蘭取得數十億美元的西方軍事援助；然而烏克蘭國防部在其領導下，始終無法擺脫貪腐指控，儘管列茲尼科夫堅稱指控是惡意抹黑。

列茲尼科夫去職反應澤倫斯基政府打擊貪腐的決心，此將牽涉烏克蘭能否順利加入歐盟。隨戰事陷入膠著，烏國民眾對公部門貪腐情形愈發關注。

澤倫斯基說：「我決定撤換烏克蘭國防部長。列茲尼科夫已經歷全面戰爭超過550天，我認為國防部需要改變，軍方、社會應展開不同形式的互動。」

人事案預計將獲得國會支持。澤倫斯基補充繼任的烏梅洛夫對該國貢獻良多，「不需要任何額外介紹」。

烏梅洛夫現年41歲，曾任烏克蘭議員，克里米亞韃靼人。2022年9月以來，烏梅洛夫領導烏克蘭國家財產基金（State Property Fund）在敏感的戰時談判中多有建樹，例如與俄國的黑海穀物協議。

烏梅洛夫因良好的工作記錄而廣受歡迎。烏克蘭國家財產基金專責監督國有財產私有化，在他上任後一掃過去捲入貪腐醜聞的陰霾。

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