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金正恩會普廷之際 美批准售南韓25架F-35戰機
美國今天批准對南韓出售價值1596億元的25架F-35戰機；圖為以色列的F-35戰機。（法新社資料照）
〔中央社〕在朝鮮半島緊張升溫之際，美國今天批准對南韓出售價值50億美元（約新台幣1596億元）的F-35戰機，
法新社報導，美國批准這項軍售的時機，適逢與北韓緊張加劇之際，北韓剛進行了最新飛彈試射，領導人金正恩正造訪俄羅斯，與俄國總統普廷（Vladimir Putin）討論擴大武器合作。
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美國國務院已通知國會，已批准向南韓出售洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的25架F-35戰機、發動機及相關設備。
美國國務院指出，這項軍售將「將藉由提供大韓民國可靠的防禦能力，嚇阻該地區的侵略，並確保與美軍的互操作性，從而提高其應對當前和未來威脅的能力」。