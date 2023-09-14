自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

金正恩會普廷之際 美批准售南韓25架F-35戰機

2023/09/14 05:12

美國今天批准對南韓出售價值1596億元的25架F-35戰機；圖為以色列的F-35戰機。（法新社資料照）

〔中央社〕在朝鮮半島緊張升溫之際，美國今天批准對南韓出售價值50億美元（約新台幣1596億元）的F-35戰機，

法新社報導，美國批准這項軍售的時機，適逢與北韓緊張加劇之際，北韓剛進行了最新飛彈試射，領導人金正恩正造訪俄羅斯，與俄國總統普廷（Vladimir Putin）討論擴大武器合作。

美國國務院已通知國會，已批准向南韓出售洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的25架F-35戰機、發動機及相關設備。

美國國務院指出，這項軍售將「將藉由提供大韓民國可靠的防禦能力，嚇阻該地區的侵略，並確保與美軍的互操作性，從而提高其應對當前和未來威脅的能力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中