軍情看板》6470億軍費攻防戰 國防委員會18丶19日審查國防部預算

首艘國造潛艦「海鯤號」。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部明（2025）年度預算送抵立法院，相關預算審查自上（11）月起付委後，現已在外交及國防委員會（下稱國防委員會）中陸續排程。根據立法院今（13）日公布的下周議程，國防委員會下周一、三、四已排定審議預算，後面兩天將實質審查國防部機關公開、機密預算。

根據立法院公告下周議程指出，國防委員會下周一（16日）將審議明年度僑務委員會主管機關公開、機密及附屬單位預算；周三（18日）、週四（19日）兩天則續審國防部主管機關明年度公開、機密，但不包含國家安全局機關預算。

請繼續往下閱讀...

國防部先前表示，行政院核准編列的2025年公開預算中，國防支出佔4760億元、另有新式戰機暨海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，加上非營業特種基金806億元後，整體國防預算規模來到6470億元，GDP佔比達約2.45%。

其中，由海軍建案的「海鯤號」潛艦後續艦預算因高達2840億台幣、且執行期程長達14年，成為朝野立委在委員會交鋒的核心。對此，國防委員會立委陳永康、林憶君提案，對國造潛艦後續艦明年5億8495萬7千元的預算進行凍結，待海鯤號完成泊港測試、甚至駛離高雄港展開海試後，始得動支。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法