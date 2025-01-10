「順興39」斷我電纜惹議 國防部、國安局長1/16赴立院報告因應作為

我國海巡人員3日於東北外海攝錄下的肇事貨船「順興39」。（法新社資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕一艘喀麥隆籍的國際貨船「SHUNXIN 39」（音譯順興39），日前在我國東北外海滯留後，被中華電信發現電纜切斷並通報海巡，惟受制海、風象和現場證據不足無法登船搜檢，被外界質疑是在配合中共演練「資訊封鎖戰」。對此，立法院公告的次周議程指出，外交及國防委員會下周四（16日）將邀請國防部、國安局等部會首長出席，針對事件提出後續因應作為。

立法院今（10）日公告的次周議程揭示，外交及國防委員會本（1）月16日將邀請國安局長、國防部長、陸委會、國家通訊傳播委員會、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會及海巡署官員出席議會，報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

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本月3日上午7時許，我國野柳東北外海一條連接「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的海底電纜，無預警遭一艘喀麥隆籍貨船「SHUNXIN 39」拖斷，後由中華電信發現後向海巡署報案查檢，但海巡人員抵達現場時，卻因海、風向惡劣無法登檢，只能任其離去。

事後，外界質疑這艘由香港船東所有的貨船疑似「掛牌肇事」，責任單位基隆地檢署前（8）日獲悉此事後，也邀海委會海巡署相關單位進行對策研擬；基隆地檢署主任檢察官陳照世指出，我國際海纜遭他船拖斷後，現已在檢察長李嘉明指示下陸續展開蒐證，持續深入追查。

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