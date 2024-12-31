一年制義務役退伍回家過年嘍！陸軍2226梯1/18起陸續退伍

圖為今年首梯復徵的陸軍一年期義務役2226梯役男，3月20日接受新訓期末鑑測情形。 （本報資料照，記者劉信德攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍復徵一年期義務役即將屆滿周年，三軍和陸戰隊至今均已有役男下部隊服役，相繼接受駐地、基地訓練和聯合演訓，強化武器專長並充實部隊戰力；軍方人士透露，今（2024）年度率先入伍的陸軍義務役2226梯，在完整歷練入伍和部隊訓練後，扣掉高中職軍訓課役期折抵，將可在明（2025）年農曆新年前正式退伍，以後備軍人的身分返家團聚迎新春。

隨著總統府前（2022）年底正式宣布兵力結構調整方案，國防部也從今年元旦起恢復徵集一年期義務役。綜合內政部役政司公開資訊，國軍各軍種至今徵集的義務役梯次，分別為陸軍2237梯、海軍艦艇兵739梯、海軍陸戰隊821梯以及空軍894梯。其中，今年1月25日率先入伍的陸軍義務役2226梯役男，在三月下旬完成8周入伍訓練後，便接按分發部隊撥交，展開為期44周的部隊訓練。

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圖為今（2024）年11月於陸軍南測中心參與「紅隼」火箭彈實彈射擊的一年義務役士兵。（本報資料照，記者王藝菘攝）圖為憲兵今年7月23日於漢光40號演習期間，實施「華翠大橋」匝道警戒管制演練，本次任務亦有一年期義務役參與。（本報資料照，記者涂鉅旻攝）

2226梯義務役士兵四月起陸續下部隊後，先是完成二階段專長訓，接著隨部隊投入「漢光40號」聯合演訓，並自第三季起先後接受駐地、專精和基地訓練，強化個人編制武器專長及部隊戰力。

軍方人士透露，今年復徵的陸軍義務役2226梯在完成52周役期後，其退伍日期將落在農曆年前，得以返家團聚過春節。不過，由於現行一年義務役役男多為高中、職畢業生，根據教育部「全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役現役役期與軍事訓練期間實施辦法」規範，這群役男可以在學時的軍訓課時數，折抵至多7天役期，也就是說，2226梯可望自下（1）月18日起陸續退伍，正式納為後備軍人列管。

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