中國32機艦台海周邊活動 13架次軍機入我空域

國防部今日發布台灣周遭軍事動態。（國防部提供）

〔記者吳書緯／台北報導〕中國人民解放軍山東號航艦編隊11日於屏東鵝鑾鼻東南60浬朝東航行，進入西太平洋航訓，中國連日派出大批軍機進入台灣西南、東南空域一同演訓。國防部今指出，自昨天（14日）上午6時至今天上午6時，國軍偵獲中共派出18架次軍機、14艘次軍艦．持續在台海周邊活動，其中13架次軍機逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南空域。

國防部昨已證實，昨日上午陸續偵獲中國「殲10」、「殲16」戰機、「運8」、「運9」慢速機、「空警500」預警機、「轟6」轟炸機及無人機等各型機計18架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣西南空域，配合水面艦執行海空聯訓。

請繼續往下閱讀...

根據國防部今日公布資訊，4架「殲10」戰機、1架「運9」通信對抗機、4架「殲16」戰機進入台灣西南空域，1架「運8」反潛機、2架「「轟6」轟炸機進入台灣西南空域後，一路飛至巴士海峽上空，才再折返飛回中國沿海；1架「空警500」預警機從東沙島東北方進入台灣防空識別區。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法