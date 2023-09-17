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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

義大利空軍表演意外墜毀波及 轎車1死3傷5歲女童身亡

2023/09/17 07:47

義大利空軍「三色箭飛行表演隊」16日發生墜機意外，自小客車被墜毀軍機波及，造成車上1死3傷，死者是一名5歲女童。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕義大利空軍「三色箭飛行表演隊」16日發生墜機意外，軍機墜毀時意外波及一輛自小客車，導致車內1名5歲女孩死亡，同車3人受傷。

綜合外媒報導，事件發生在義大利北部的都靈（Turin）郊外，「三色箭飛行表演隊」為了紀念義大利空軍成立100週年，將在17日進行表演，16日在演練時，9架軍機排列陣型，突然其中1架軍機不明原因脫離編隊，隨後墜毀於地面，飛行員緊急逃生。

軍機墜毀時，意外波及一輛自小客車，導致車輛翻覆，車內1名5歲女童死亡、1名9歲男童重傷，父母則是受到程度不一的燒燙傷。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，國防部向罹難者家屬表示哀悼，官員已著手處理緊急情況，並為任何相關人員提供協助。義大利空軍17日預訂舉辦的活動也因此取消。

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