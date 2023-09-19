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劍指美國！俄羅斯朝白令海發射多枚巡弋飛彈
俄羅斯18日朝分隔俄國與美國的白令海上發射多枚巡弋飛彈，俄方並稱此舉是為了保護俄國在北極的北方運輸航道的演習。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯18日朝分隔俄國與美國的白令海上發射多枚巡弋飛彈，俄方並稱此舉是為了保護俄國在北極的北方運輸航道的演習。
俄羅斯18日朝分隔俄國與美國的白令海上發射多枚巡弋飛彈，俄方並稱此舉是為了保護俄國在北極的北方運輸航道的演習。（路透）
據外媒報導，俄羅斯國防部指出，俄方週一發射火神（Vulcan）、花崗岩（Granit）及縞瑪瑙（Onyx）等多種巡弋飛彈，在行經數百公里後攻擊位於白令海（Bering Sea）上的模擬敵艦目標。俄羅斯國防部稱，此次演習有陸基、艦載和潛射飛彈、約有1萬名軍事人員，以及飛機、直升機等參演。
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俄羅斯18日朝分隔俄國與美國的白令海上發射多枚巡弋飛彈，俄方並稱此舉是為了保護俄國在北極的北方運輸航道的演習。（路透）
報導指出，這場演習在俄羅斯楚科加半島（Chukotka Peninsula）、楚科奇海（Chukchi Sea）及白令海舉行，並由俄國海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）上將監督。雖然俄羅斯入侵烏克蘭已長達18個月，但俄國依舊熱衷於展示該國在北極和遠東地區持續投射兵力的能力。
俄羅斯18日朝分隔俄國與美國的白令海上發射多枚巡弋飛彈，俄方並稱此舉是為了保護俄國在北極的北方運輸航道的演習。（路透）