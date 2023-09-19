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美軍公告「協尋」F-35戰機 網P圖酸：像在找失蹤兒童

2023/09/19 13:16

美國陸戰隊一架F-35B戰機17日在南卡羅萊納州失事，戰機在「事故」發生後失蹤，美軍在苦尋未果後緊急呼籲民眾協尋。示意圖。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸戰隊一架F-35B戰機17日在南卡羅萊納州失事，戰機在「事故」發生後失蹤，美軍在苦尋未果後緊急呼籲民眾協尋，不過對此有民眾質疑，面對一架造價大約26億元台幣的戰機，軍方竟然會用類似尋找失蹤兒，有些網友甚至P圖對此進行嘲諷。

美國陸戰隊一架F-35B戰機17日失事，美軍在苦尋未果後緊急呼籲民眾協尋，不過對此有網友進行嘲諷，不少人也紛紛P圖惡搞。（圖擷自推特）

美國陸戰隊一架F-35B戰機17日下午2時在南卡羅萊納州查爾斯頓市以北上空失事，飛行員雖跳傘逃生，戰機卻離奇不知所蹤，墜毀地點不明。美軍在遍尋不著後，對外呼籲民眾協尋。據指美軍南卡州查爾斯頓聯合基地透過社群媒體發出呼籲，分享戰機可能墜毀的地點，請求任何可能見過這架飛機或其遺骸的人提供資訊。這也是近幾週來的第三起被紀錄為「A級事故」的意外，因此軍方也宣布將暫停航空行動2天。

美國陸戰隊一架F-35B戰機17日失事，美軍在苦尋未果後緊急呼籲民眾協尋，不過對此有網友進行嘲諷，不少人也紛紛P圖惡搞，像是將把戰機P在牛奶盒上。（圖擷自推特）

外媒消息指出，後續在查爾斯頓聯合基地東北方的威廉斯堡縣，發現戰機殘骸散落遍地，軍方也表示失事原因正在調查。

美國陸戰隊一架F-35B戰機17日失事，美軍在苦尋未果後緊急呼籲民眾協尋，不過對此有網友進行嘲諷，不少人也紛紛P圖惡搞。（圖擷自推特）

不過針對查爾斯頓聯合基地人員曾在社群媒體發文，要求有相關資訊的民眾通報協尋。民眾也質疑，美軍居然要用類似尋找失蹤兒的方式，來尋找造價大約26億元台幣的戰機，網友對此紛紛嘲諷，不少人也紛紛P圖惡搞，像是將把戰機P在牛奶盒上，或是把尋機的告示貼在電線桿上，大酸軍法做法荒謬。

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