美軍公告「協尋」F-35戰機 網P圖酸：像在找失蹤兒童

美國陸戰隊一架F-35B戰機17日在南卡羅萊納州失事,戰機在「事故」發生後失蹤,美軍在苦尋未果後緊急呼籲民眾協尋。示意圖。(美聯社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國陸戰隊一架F-35B戰機17日在南卡羅萊納州失事,戰機在「事故」發生後失蹤,美軍在苦尋未果後緊急呼籲民眾協尋,不過對此有民眾質疑,面對一架造價大約26億元台幣的戰機,軍方竟然會用類似尋找失蹤兒,有些網友甚至P圖對此進行嘲諷。

美國陸戰隊一架F-35B戰機17日下午2時在南卡羅萊納州查爾斯頓市以北上空失事,飛行員雖跳傘逃生,戰機卻離奇不知所蹤,墜毀地點不明。美軍在遍尋不著後,對外呼籲民眾協尋。據指美軍南卡州查爾斯頓聯合基地透過社群媒體發出呼籲,分享戰機可能墜毀的地點,請求任何可能見過這架飛機或其遺骸的人提供資訊。這也是近幾週來的第三起被紀錄為「A級事故」的意外,因此軍方也宣布將暫停航空行動2天。

外媒消息指出,後續在查爾斯頓聯合基地東北方的威廉斯堡縣,發現戰機殘骸散落遍地,軍方也表示失事原因正在調查。

不過針對查爾斯頓聯合基地人員曾在社群媒體發文,要求有相關資訊的民眾通報協尋。民眾也質疑,美軍居然要用類似尋找失蹤兒的方式,來尋找造價大約26億元台幣的戰機,網友對此紛紛嘲諷,不少人也紛紛P圖惡搞,像是將把戰機P在牛奶盒上,或是把尋機的告示貼在電線桿上,大酸軍法做法荒謬。

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.