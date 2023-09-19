飛行員跳傘戰機續飛有前例！50多年前美軍「玉米田轟炸機」奇蹟降落

飛行員跳傘後戰機失蹤，50多年前美軍就曾發生過類似狀況，最後還平安降落，修復後仍能使用。（圖擷自Wiki）

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸戰隊一架F-35B「閃電Ⅱ」匿蹤戰機，17日在南卡羅來納州查爾斯頓市以北上空失去控制，飛行員跳傘逃生獲救，但戰機卻失蹤，美軍甚至請求民眾協尋，這非美軍第一次發生飛行員跳傘後，戰機失蹤，50多年前就曾發生過類似狀況，無人駕駛的戰機繼續飛行，最後還平安降落，修復後仍能使用。

F-106在無人駕駛狀態下持續飛行，最後降落在蒙大拿州一處空曠的玉米田上，戰機降落後在雪地上持續滑行1小時45分鐘後因燃料耗盡而停下來。（圖擷自Wiki）

1970年2月2日，美國空軍一次日常空戰演練中，1架F-106「三角鏢」（Delta Dart）戰鬥機失控，出現尾旋的失速狀態，飛行員無法挽救後，被迫在4600公尺高空彈射，結果彈射座椅爆炸所產生的反作用力反而成功讓機頭下壓，F-106開始恢復平穩飛行，周圍的戰機見狀後，用無線電對跳傘的飛行員開玩笑說要他趕快回飛機上。

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空軍人員到場後發現飛機除機腹磨損嚴重外，其他結構幾乎無損，修復後仍能重新使用。（圖擷自Wiki）

F-106在無人駕駛狀態下持續飛行，最後降落在蒙大拿州一處空曠的玉米田上，戰機降落後在雪地上持續滑行1小時45分鐘才因燃料耗盡而停下來，空軍人員到場後發現飛機除機腹磨損嚴重外，其他結構幾乎無損，在場的救援人員曾表示，如果損壞程度再輕一點，他就會直接將飛機開離現場。

最後這架F-106拆解後運回基地，經過修復並重新投入使用，獲得了「玉米田轟炸機」（Cornfield Bomber）的綽號，當時跳傘的飛行員也在1979年重新駕駛這架飛機，直到1986年退役，至今仍保留在美國國家空軍博物館裡面。

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