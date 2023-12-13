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美情報估俄軍傷亡31.5萬人 烏俄戰爭讓俄軍現代化倒退18年
美國12日發布情報評估報告，顯示俄軍在烏俄戰爭已有31.5萬人傷亡。圖為爆炸後的俄軍戰車。（路透）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭目前仍持續進行中，烏克蘭與俄羅斯均承受重大傷亡，美國12日發布一份解密情報評估報告，顯示俄軍在烏俄戰爭已有31.5萬人傷亡，報告還評估，俄軍的人員與裝備損失，導致俄羅斯的軍事現代化進度倒退18年。
綜合外媒報導，報告指出俄羅斯在2022年2月開始全面入侵烏克蘭時，出動兵力達36萬人，而戰爭至今已造成31.5萬名俄軍士兵陣亡或受傷，達到俄軍在戰爭初期出動兵力的87％。報告評估，俄軍在戰爭中遭受巨大損失，是俄羅斯放寬招募標準，徵召囚犯與老人部署至烏克蘭的原因。
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烏克蘭方面將烏軍傷亡視為機密，烏克蘭官員表示，揭露此數字可能會損害烏克蘭為了戰爭所做的努力。《紐約時報》8月報導曾引述美國官員的說法，烏軍死亡人數接近7萬人。
報告指出，俄羅斯除了人員損失，軍備也遭受沉重打擊，在俄軍的3500輛主戰車中，損失約2200輛，其餘裝甲車也有三分之一被毀。