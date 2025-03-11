防共軍演習「假戲真做」 國軍17日起展開五天「立即備戰操演」

國軍2025年1月「春節加強戰備」操演第三天，海軍實施「緊急出港暨戰術機動攻擊」演練。（本報資料照，記者塗建榮攝）

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防中共「由訓轉戰」 顧立雄：分級研判灰區襲擾、立即戰備操演因應

〔記者陳治程／台北報導〕今（2025）年以來共軍機、艦在我台海周邊活動未減，近期更疑似出動權宜輪破壞我海底電纜，持續擴大「灰色地帶」襲擾。對此，國防部顧立雄日前透露，國軍除對中共灰襲作戰研判分級，也計畫以「立即備戰操演」應對；相關人士證實，國軍這項任務將自下周一（17日）起首度展開，為期五天。

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國防部長顧立雄日前於媒體茶敘中透露，中共近年頻繁在我周邊發動海、空域灰色地帶襲擾，儘管次數頻繁，但不排除當中有「由訓轉戰」的潛在意圖，因此，國軍除會藉共軍演習關鍵徵候、研判其手段進行「低、中、高」強度分級，並以「立即備戰操演」方式應對威脅情形。

相關人士證實，國軍將從下周一（17日）起，實施五天的「立即備戰操演」，這也是該政策公布後首次實施。任務期間，三軍部隊將提高戒備，針對共軍實質作為予以應對；由於本次屬全面性操演、不分擔負戰備與否，因此也被外界視為今年「漢光41號」演習的暖身操。

圖為陸軍步兵137旅召員，去（2024）年漢光40號演習期間在編成陣地實施演練。（青年日報官方Facebook）

國軍今年「漢光41號」演習實施期程為史上最長。因應共軍當前敵情威脅，國防部規劃以灰色地帶應處、縱深防禦作戰為基礎，不只先行的「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）延長為14天，7月間實施的「實兵演練」更延長為10天9夜；另將由陸軍步兵206旅實施「全旅擴編動員」等，全面驗證國軍聯合作戰計畫的任務執行能力。

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