防中共「由訓轉戰」 顧立雄：分級研判灰區襲擾、立即戰備操演因應

澳洲皇家海軍官兵嚴密監控中共軍艦動態。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍上月26日實施「聯合戰備警巡」，更在我國高雄外海宣稱劃設操演區進行實彈演訓，對於中共頻繁的海、空襲擾，採取灰色地帶手段，國防部長顧立雄昨在媒體茶敘時提到，此舉是中共典型灰色地帶襲擾手段，但國軍不能排除中共意圖「由訓轉戰」的可能，因此需掌握關鍵徵候、分級研判灰色地帶襲擾，並以「立即備戰操演」方式應對。

針對中共2月26日實施聯合戰備警巡，在我國西南海域操演之外，還揚言進行實彈射擊，顧立雄昨日與媒體茶敘時表示，此舉是很典型的灰色地帶襲擾，加大對我軍事威懾的力度，並配合非軍事手段壓迫，從事法律戰、認知戰等作為，研判中共相關威懾舉措還是會繼續做。

我國海軍班超軍艦2月26日監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。（國防部提供）顧立雄也提到，中共近期海上行動並非僅在台海，日前也有中共軍艦到澳洲外海進行威懾，充分顯示中共是印太區域不穩定因素與麻煩製造者。且中共的操演，已造成澳洲附近多架次航班、多艘次商業與漁業船隻受到影響，我國附近的航班與商業活動同樣也是如此，中共如此魯莽的行徑，已違反國際慣例與區域安全。

顧立雄表示，國軍整密掌握、研判中共軍事行動，無論軍事、非軍事層面都相當重要，當然不能排除「由訓直接轉戰」，不過其中會有一些關鍵徵候。因此，國防部針對中共的灰色地帶襲擾，會從「低、中、高」強度分級研判並適切因應，這部分已做了相當多的研討。他也表示，國軍針對共軍襲擾，也以「立即備戰操演」方式應對。

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不過，顧立雄強調，雖然中共始終不放棄武力犯台的意圖，由於台灣具備台灣海峽為天然屏障等因素，他不認為中共已具備兩棲作戰能力。

國防部長顧立雄昨日出席媒體聯誼茶敘，就國防議題交換意見。（國防部提供）顧立雄也說，「聯合戰備警巡」雖然是共軍用語，但國軍嚴密觀察其形態，與一般的警巡有所不同，也就是中共的空中兵力出沒後，周圍的海軍艦艇會抵進我國24浬，是一種海空聯訓，國軍會持續依照中共的活動變化與威脅態樣，調整名稱與定義。

另對於與中國有關的權宜輪頻繁在我國外海活動，甚至涉嫌破壞我海底電纜，國軍與海巡署的聯防手段與備援機制也受到關注。顧立雄說，國軍除了有專屬光纖網路、衛星系統等作為多重通資手段，使得備援機制可以正常運作外，國軍跟海巡署也有掌握可能對我國電纜不利的船隻「黑名單」，建立船隻資料庫並納入聯合情監偵體系掌握；另外，雖然海上執法單位為海巡署，國軍跟海巡署有支援協定，可在必要時進行兵力協處與策應，藉此因應中共採取「日益多樣化的施壓手段」。

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