勇鷹高教機雙發動機失事墜海 防長顧立雄3/13至立院報告現況

針對勇鷹高教機於台東外海發生首起墜毀事故，立法院外交及國防委員會將於3/13邀請國防部長顧立雄赴立院針對「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」進行報告。圖非事故機。（資料照／記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕勇鷹高教機上（2）月15日於台東外海發生雙發動力失效而墜毀，飛行員跳傘獲救，然而，勇鷹做為近年國機國造的代表，現況也仍在持續交機中，如今卻發生故障事故讓國造機矇上陰影；對此，立法院外交及國防委員會將於下周四（13日），邀請國防部長顧立雄赴立院針對「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」進行報告。

根據立法院最新公告的下周議程顯示，立法院外交及國防委員會下周一（10日）將由召委黃仁率團以機密方式考察北部地區戰備整備情形，接著於周四（13日）邀請國防部長顧立雄赴立院針對「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」，進行報告並備質詢。

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勇鷹事故調查仍在繼續，空軍司令部督察長虞德忠少將於上月18日的記者會指出，依飛官林瑋口述，起飛離地後高度約2千呎、空速約300浬/時，明顯感覺推力喪失，檢查發動機儀表各項數值持續下掉，接續各顯示器均消失無顯示，隨即呼叫「MAYDAY、雙發動機失效」2次，立即啟動跳傘逃生。林瑋彈射前最後觀看儀表板資訊，當時速度約210浬/時，高度低於2千呎。

空軍司令部督察長虞德忠少將於上月18日的記者會中，說明有關失事的初步調查細節。（資料照）

現階段，空軍將持續與漢翔公司及各專業團隊所組成的調查小組，就「環境」、「機械」、「人因」等面向，邀集運安會、民航局及學界專家學者，共同調查肇因。而在經全機隊天安特檢後，勇鷹高教機於本月5日恢復飛行訓練，後續會持續加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練。

而有關66架「國機國造」的勇鷹高教機的量產進度，國防部日前公布數據，截至去（113）年12月底止，已累計交機38架，賡續依計畫節點管制執行，以維全案產製目標。



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