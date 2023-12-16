美批准對台軍售總額94億元 支援C4系統生命週期

美國國防部安全合作局（DSCA）週五（15日）宣布最新一波對台軍售，擬出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期與相關設備，預計總額高達3億美元（約94億元台幣）。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部安全合作局（DSCA）週五（15日）宣布最新一波對台軍售，擬出售支援指揮、控制、通訊、電腦（C4）生命週期與相關設備，以及備件與維修零件、技術援助、後勤等。預計總額高達3億美元（約94億元台幣），以強化台灣自我防衛能力。

美國國防部安全合作局指出，美國國務院已批准一項對台最新軍售案，將用以維持台灣「迅安系統」的指揮、控制、通訊與電腦（C4）系統生命週期，包括先前採購的多功能MIDS-LVT終端與「聯合戰術情報分配系統」（JTIDS）設備，預計也將有26名美國政府人員及83名承包商代表來台，提供工程與技術援助與評估。

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美國國防部安全合作局也指出，軍售案符合台灣關係法，透過支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，推動美國外交政策與國安目標，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步，有利於美國國家、經濟與安全利益。

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