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俄佔赫爾松、克里米亞遭空襲 稱攔截41架烏軍空中目標
俄羅斯扶植的赫爾松占領區首長以及軍方16日表示，15日俄方在赫爾松與克里米亞附近，一共攔截41架烏軍空中目標，圖為克里米亞大橋與俄軍軍艦。（路透）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部16日在Telegram上表示，俄軍15日晚間在克里米亞半島區域成功攔截26架烏克蘭無人機，此外，俄羅斯赫爾松州占領區15日也攔截了至少15架烏克蘭空中目標，加總共41架。
根據《路透》報導，俄國國防部表示15日晚間於克里米亞半島上空攔截26架烏軍無人機，另俄羅斯扶植的赫爾松州占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）16日表示，15日他們也在赫爾松州格尼奇斯克（Henichesk）鎮附近擊落15架烏軍空中目標。
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《路透》指出，薩爾多補充提到，赫爾松州所擊落的空中目標碎片已掉落地面，根據俄方消息，目前俄軍及薩爾多都未提到這兩起事件是否造成人員傷亡。據了解，俄羅斯是於2014年併吞克里米亞，隨俄烏戰爭爆發，克里米亞成為俄軍黑海艦隊重要基地。