1年制新兵154人台南官田營區報到 軍方出動緝毒犬安檢

出動緝毒犬巡檢嗅聞役男身上、隨身物品。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕來自南高屏的南部1年制義務役男首批154人，今天在陸軍八軍團步兵203旅台南官田營區報到入伍，軍方出動緝毒犬安檢新兵隨身物品。

出動緝毒犬巡檢嗅聞役男身上、隨身物品。（記者楊金城攝）

軍方預計今年徵集9千多人入伍共10個梯次，首梯役男為義務役2226梯；今天南部入伍訓由203旅接訓，只有154人，分別是役男台南56、高雄67、屏東31人，都才滿18歲；未來南部役男會在高雄117旅、台南137（大內）旅、203旅進行入伍訓，再分發到守備旅。

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1年役新兵在台南官田營區報到入伍。（記者楊金城攝）

新兵入伍報到後，203旅接訓人員進行入營說明，不少役男事先理光頭，來不及的也有安排理髮，隨後進行安檢、服務量測、編班等，還出動緝毒犬巡檢嗅聞役男身上、隨身物品。

1年役新兵在台南官田營區報到入伍。（記者楊金城攝）

官田營區為擴增未來接訓事務，目前營區新建營舍大樓斥資6億元，預計6月竣工。

為擴增未來接訓事務，台南203旅官田營區正新建營舍大樓。（記者楊金城攝）

203旅旅長張建民說，1年制義務役採新式8週入伍訓練，包括體能戰技增加手榴彈實彈投擲，兵器教練新增夜視鏡25公尺基本射擊、班用機槍機械訓練，戰鬥教練新增近接戰鬥，強化國防作戰能力。

203旅步二營步一連上尉連長徐偉庭說，為了這次首梯1年役，寢室都重調整加大，在各項生活照顧上讓入伍生能住的舒適，入伍訓也加入實戰技能，讓役男由民轉軍，將帶領幹部完成接訓任務。

8週的入伍訓，在最後的5天將進行期末鑑測，包括體能戰技、步槍鑑定射擊、三天二夜綜合戰鬥教練，每月薪餉（本俸）是10130元，通過鑑測後，再加領專業加給10190元，每月薪資可達20320元。

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