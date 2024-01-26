中國14機艦台海周邊活動 1空飄氣球穿越台灣

國防部今日發布台灣周遭軍事動態。（國防部提供）

〔記者吳書緯／台北報導〕中國人民解放軍持續對台進行軍事威嚇，國防部今（26）日指出，自昨天上午6時至今天上午6時，國軍偵獲中國10架次軍機、4艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中進入西南空域2架次；另偵獲4枚空飄氣球，其中一枚空飄氣球穿越台灣上空。

根據國防部所公布資訊，昨日上午7時45分至下午6時19分於台灣海峽中線西側偵獲殲擊機等主、輔戰機計8架次；另於昨日上午11時37分至下午4時23分偵獲輔戰機2架，距離鵝鑾鼻84浬。

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此外，國防部昨偵獲4枚中國空飄氣球，高度從1萬5000呎至1萬8000呎之間，1枚自台灣以北的空域飄行，2枚空飄氣球在海峽中線以東被偵獲，接著在台海上空消失，另1枚空飄氣球則是自台灣海峽以西一路飄越台南、台東上空，最後消失在太平洋上空。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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