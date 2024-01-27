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中國39機艦台海周邊活動 偵獲2枚空飄氣球
國防部今日發布台灣周遭軍事動態。（國防部提供）
〔記者吳書緯／台北報導〕中國人民解放軍持續對台進行軍事威嚇，國防部今（27）日指出，自昨天上午6時至今天上午6時，國軍偵獲中國33架次軍機、6艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、北部空域13架次；另偵獲2枚空飄氣球。
國防部昨晚發布訊息指出，自昨日下午4時許，陸續偵獲中國「蘇愷30」戰機、「運8」及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中13架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我中、北部及西南空域，配合中國軍艦執行聯合戰備警巡。
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根據國防部今日所公布資訊，昨日上午8時19分至晚間9時14分於台灣海峽中線西側偵獲殲擊機等主、輔戰機、無人機計25架次，部分戰績在台灣海峽中線北段、南段逾越中線；另於台灣以北空域昨日下午2時35分至下午6時51分偵獲主、輔戰機6架。
此外，昨日下午4時3分至晚間8時27分於台灣西南空域偵獲輔戰機2架，距離鵝鑾鼻57浬。
國防部昨偵獲2枚中國空飄氣球，高度分別為2萬呎及1萬7000呎，2枚氣球分別在台灣海峽上空偵測到，尚未飄行至台灣本島前就已消失。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。