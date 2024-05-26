烏克蘭想贏？美專家：放膽軍援，別怕普廷！

美國至今依然劃紅線，不准援烏武器用來襲擊俄羅斯本土。「海馬斯」發射ATACMS戰術飛彈的瞬間，烏克蘭4月間證實已取得這款射程300公里的飛彈。（取自美國陸軍官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美智庫蘭德公司（RAND）資深政治學家安德魯·雷丁（Andrew Radin）5月24日在美國軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）發表專文，主張俄烏戰爭以來，美國對烏克蘭的軍事援助過於謹慎，擔心刺激俄羅斯，導致戰爭升級，反而限制了烏克蘭獲勝的機會。雷丁分析，俄羅斯雖然一再威脅北約（NATO），但從未採取任何實際行動，因為俄國也非常清楚，與美國或北約開戰將會帶來巨大的風險。

雷丁指出，自俄烏戰爭爆發以來，美國政府一直奉行不在烏克蘭部署地面部隊的政策，對烏克蘭的武器援助也相當有限，而且是逐步進行的，例如，美國在2022年4月才宣布向烏克蘭提供牽引式火砲，6月才提供「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統，12月才提供「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統。

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雷丁認為，美國的這種謹慎態度是沒有必要的，因為俄羅斯不太可能對烏克蘭使用核武器。他強調：「俄羅斯使用核武器將使其與中國和印度的關係面處風險，而這些關係對其減輕制裁至關重要，並會刺激烏克蘭、波蘭或其他俄羅斯敵對國家尋求建立自己的核武庫。」

因此，雷丁建議美國政府採取更積極的行動，加大對烏克蘭的軍事援助力度。他主張美國應該取消對烏克蘭使用美援武器的地理限制，允許烏克蘭攻擊俄羅斯境內的軍事目標，以削弱俄羅斯的後勤能力。同時，美國應該向烏克蘭派遣更多的軍事顧問和教官，以幫助烏克蘭軍隊提高作戰能力，並對俄羅斯針對美國太空設施和北約盟國的網路攻擊做出更強硬的回應，例如對俄羅斯的太空設施實施網路攻擊或干擾。

雷丁最後強調，美國及其盟國應該抓住俄羅斯在北約問題上不得不有所克制的機會，採取更多措施幫助烏克蘭擊敗俄羅斯。他認為，美國在戰爭初期採取謹慎態度是可以理解的，但現在應該採取更積極主動的措施，提供烏克蘭更多支持。

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