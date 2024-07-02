美軍秘密武器曝光！ 首架聯合作戰無人機開始製造

通用原子公司已開始製造首架「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）原型機，圖為該公司公布的藝術渲染圖。（取自General Atomics專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍「聯合作戰無人戰鬥機」（Collaborative Combat Aircraft，CCA）計畫近日取得重大進展。根據軍聞網站《戰區》（The Warzone）1日報導，通用原子公司（General Atomics）已開始製造首架CCA無人機原型機，象徵該計畫邁入關鍵階段。

報導指出，通用原子公司高級飛行器專案副總裁阿特伍德（Mike Atwood）透露，為加快開發進度，新型無人機將採用MQ-9「死神」（Reaper）無人機的部分零組件。

他表示：「我們實際上是從庫房中，取出死神無人機的零件建造第一架CCA飛機。」這種做法可望大幅縮短從合約簽訂到交付成品的時間，預計在24個月內，甚至可能在1年內完成。

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CCA計畫目的在於開發一款能與有人戰機密切協同作戰的高度自主無人機，美國空軍計劃在第一階段採購100架CCA無人機，最終目標是部署1000架甚至更多。這些無人機將主要與第五代和未來第六代匿蹤戰機配合，執行空中作戰任務，特別是在空對空作戰中發揮關鍵作用。

阿特伍德強調，CCA無人機需要具備感知或理解戰鬥機意圖的能力，成為戰機的有機延伸，而不是增加飛行員的負擔。他表示：「我們只是想成為飛行員向前約100公里的感測器，或是其兩倍射程的武器。」這種設計理念反映美軍對未來空戰模式的前瞻性思考。

Anduril公布的CCA渲染圖。（取自Anduril Industries專頁）

除了通用原子外，美國國防科技獨角獸Anduril Industries也在參與CCA計畫競標，兩家公司的設計方案各有特色，可能最終會作為互補的團隊共同合作。專家認為，CCA計畫將為美國空軍革命性影響，徹底改變未來空戰模式和飛機採購方式。

然而，CCA計畫也面臨諸多挑戰，包括自主系統的可信度、成本控制、以及與有人戰機的協同等問題。美國空軍正透過多個相關項目，驗證這些關鍵技術，以確保CCA無人機能在未來高強度對抗之中發揮關鍵作用。

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