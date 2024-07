曾2馬赫與協和號伴飛！美富豪買下「龍捲風」戰機 可望一年內升空

艾薩克曼所新擁有的這架ZD902號「龍捲風」戰機,其實是屬於多功能變體中防空攔截型,也就是俗稱的ADV構型(Tornado ADV F2),這架飛機當初是作為測試平台,但其飛行時數卻相當的少,妥善率也不差。(圖片擷取自@JetArtAviation的X帳號)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕「龍捲風」戰機(Tornado)是一款由義大利、英國和西德,在1970年代聯合開發的多用途戰機,其多種任務變體及可變後掠翼設計,曾是歐陸多國的主力戰機。而這款戰機將首度成為私人手中的收藏!美國富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)近日就購入一架英軍退役的「龍捲風」,該架戰機還曾與「協和號」超音速客機併飛過,艾薩克曼計畫在一年內讓它重返空中。

據軍聞網站《The WARZONE》報導,美軍紅色航空力量供應商Draken International的前首席執行官、科技億萬富翁、飛行員賈里德·艾薩克曼(Jared Isaacman),近期在其X帳號分享他的新「戰力」收藏,一架英軍退役的Tornado F2型戰機運抵他的私人機庫,並在貼文中指出,這架可飛得很低且速度非常快的戰機,他將花約一年的時間,讓它再次翱翔天際。

從他發布的X照片中,可見這架飛機包裹在塑膠保護層中,並由平板卡車載運至他在美國的私人機庫。接下來,這架飛機在機庫進行了簡易的組裝,並為其安裝上主輪起落架,但其最具特色的可變後掠角主機翼和水平尾翼,尚未重新安裝上。

The next aviation project has arrived in the hangar. The Tornado F2. She can fly low and very fast w/ a variable-sweep wing. I imagine it will take a year but she will fly again. pic.twitter.com/sdZvbuL4qO