曾2馬赫與協和號伴飛！美富豪買下「龍捲風」戰機 可望一年內升空

艾薩克曼所新擁有的這架ZD902號「龍捲風」戰機，其實是屬於多功能變體中防空攔截型，也就是俗稱的ADV構型（Tornado ADV F2），這架飛機當初是作為測試平台，但其飛行時數卻相當的少，妥善率也不差。（圖片擷取自@JetArtAviation的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「龍捲風」戰機（Tornado）是一款由義大利、英國和西德，在1970年代聯合開發的多用途戰機，其多種任務變體及可變後掠翼設計，曾是歐陸多國的主力戰機。而這款戰機將首度成為私人手中的收藏！美國富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）近日就購入一架英軍退役的「龍捲風」，該架戰機還曾與「協和號」超音速客機併飛過，艾薩克曼計畫在一年內讓它重返空中。

據軍聞網站《The WARZONE》報導，美軍紅色航空力量供應商Draken International的前首席執行官、科技億萬富翁、飛行員賈里德·艾薩克曼（Jared Isaacman），近期在其X帳號分享他的新「戰力」收藏，一架英軍退役的Tornado F2型戰機運抵他的私人機庫，並在貼文中指出，這架可飛得很低且速度非常快的戰機，他將花約一年的時間，讓它再次翱翔天際。

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從他發布的X照片中，可見這架飛機包裹在塑膠保護層中，並由平板卡車載運至他在美國的私人機庫。接下來，這架飛機在機庫進行了簡易的組裝，並為其安裝上主輪起落架，但其最具特色的可變後掠角主機翼和水平尾翼，尚未重新安裝上。

The next aviation project has arrived in the hangar. The Tornado F2. She can fly low and very fast w/ a variable-sweep wing. I imagine it will take a year but she will fly again. pic.twitter.com/sdZvbuL4qO — Jared Isaacman （@rookisaacman） July 1, 2024

美國富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）近日購入一架英軍退役的「龍捲風」戰機，並計畫在一年內讓它重返空中。圖中可見機鼻內的雷達與敏感設備均已被移除。（圖片擷取自@rookisaacman的X帳號）

艾薩克曼所新擁有的這架「龍捲風」戰機其實是屬於龍捲風多功能變體中防空攔截型，也就是俗稱的ADV構型（Tornado ADV F2），F2是第二版生產型的意思；ADV是一款專門為英國皇家空軍開發的攔截機，用以攔截蘇聯的轟炸機，其機體也比其他龍捲風構型加長了14英寸（約35公分）。而現今仍活耀於歐陸空軍的是，對地打擊型的IDS構型（Tornado IDS）。

報導指出，這架戰機在英軍的服役時編號為「ZD902」，當初是作為ADV F2型的測試平台，用以測試實驗項目和新的技術，但其飛行時數卻相當的少，幾乎不到1000小時，顯示其機件耗損程度極低；而這架飛機後來是由一家與英國國防部合作密切的QinetiQ國防技術公司所操作，妥善率也相當不錯。

Reverse images of Tornado ZD902 taken from the cabin of Concorde at MACH 2 in April 1985. Thanks to Adrian Meredith for sharing with us! pic.twitter.com/hdEiyXI0yq — Jet Art Aviation （@JetArtAviation） September 28, 2017

這架獨特的飛機在當時被稱為「龍捲風綜合航空電子研究飛機」（TIARA），是最後一架飛行的龍捲風攔截機，於2011年底停止飛行，該機使用了先進的感測器、頭盔式顯示器、整合感測系統和無人自主控制等。此外，值得一提的是這架編號為ZD902的龍捲風，於1985年4月還曾以2馬赫（約每小時2450公里）左右的速度，與傳奇性的「協和號」超音速客機一同高速伴飛，象徵英國兩款具代表性的超音速飛行器。

編號ZD902的龍捲風ADV，於1985年4月以2馬赫（約每小時2450公里）左右的速度，與傳奇性的「協和號」超音速客機（如圖）一同高速伴飛，象徵英國兩款具代表性的超音速飛行器。（圖片擷取自@JetArtAviation的X帳號）

儘管龍捲風ADV相對較老，也已從英國空軍中退役，由新一代的「颱風」戰機（Typhoon,EF-2000）接棒，但其機體設計仍能讓它以最高2.2馬赫（約每小時2695公里）的速度飛行，並承受7.5G的機動力，現役的IDS構型也證明了其仍具優越性；倘若艾薩克曼完成這架「龍捲風」的修復，它將是一款非常強大的私人操作戰機。

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