新觀點期勉國軍新血 顧立雄：真正的危險是，謊言聽多了看不清真實

真正的危險不是對謊言信以為真，在聽了夠多的謊言之後，再也看不清真實。國防部長顧立雄昨（2）日在軍校畢業生愛國教育結訓典禮時，勉勵國軍新血，保持誠實並運用熱情，不拘泥於形式。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕「謊言的代價是什麽，不是對謊言信以為真，真正的危險是，在聽了夠多的謊言之後，再也看不清真實」國防部長顧立雄昨（2）日在主持軍校畢業生愛國教育結訓典禮時，期勉全體新任少尉軍官將來在部隊中運用熱情，不拘泥於形式，才能激發部隊活力及創新動力，帶動整體國軍進步。

國防部長顧立雄昨（2）日赴國防大學復興崗校區，主持「國軍軍事校院113年班愛國教育」結訓典禮，期勉每一位畢業生在未來投入國軍部隊時，運用熱情、不拘泥於形式、不故步自封；只要每一個人，都想讓自己的工作有意義，國軍才會更好。顧立雄指出，要對自己誠實、對長官誠實、對同仁誠實，我們才能真正面對問題、解決問題。



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據《軍聞社》報導，顧立雄強調，謊言的代價是什麽，不是對謊言信以為真，真正的危險是，在聽了夠多的謊言之後，再也看不清真實；面對充滿不確定性的環境，嚴峻的集體威脅，我始終相信，只要我們「誠實」，我們就能真正面對、解決問題。

顧立雄在典禮中指出，一個人倘若無法掌控自己的處境，就會被該世界掌控，不只是個人，國家的命運也是如此。顧立雄期勉所有新任官，全力以赴，保留自我決定命運的權利！（軍聞社提供）

「厄運會以很多面貌出現在世人面前，一個人倘若無法掌控自己的處境，就會被該世界掌控，不只是個人，國家的命運也是如此。」面對敵情威脅，中共從來沒有掩飾想要併吞臺灣的野心，其不停在灰色地帶襲擾、軍事動員、外交孤立、經濟脅迫、認知作戰等，企圖分化我們、孤立臺灣。

顧立雄勉勵所有新任官，在未來的每一個階段都要全力以赴完成任務，守護我們得來不易的民主自由生活方式，保留自我決定命運的權利。

關於國防施政，他補充，面對敵人威脅，國家會盡最大的努力，籌獲滿足作戰需求，符合不對稱作戰的裝備武器，導入先進實戰化的訓練，配合以科學方法模式，模擬驗證的作戰及後勤計劃；國家勢必要將國軍打造成為可以守住臺灣，能打仗、能打勝仗的現代化部隊，而在座的每一位弟兄更是關鍵。

然而，受部隊長年保守風氣的影響，顧立雄所勉勵的國軍心血在投入部隊大環境中後，是否能在壓力下貫徹熱情與創造力，在接受挫折後仍保有「莫忘初衷」的毅力，實則不是一件容易且立竿見影的事，散播種子的成效仍有待觀察。

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