接班AAV7 沖繩美軍陸戰隊接收首批ACV新型兩棲戰鬥車

圖為美軍陸戰隊上月24日於沖繩白灘海軍基地，執行海外首次的「艦岸連動作戰」，由陸戰隊的新型ACV兩棲作戰車執行登陸演訓。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美軍陸戰隊表示，位於沖繩的陸戰隊第3軍（III MEU）日前正式接收首批的新型兩棲戰鬥車（ACV），並進駐北沖繩施瓦布營區（Camp Schwab），用以汰換服役半世紀的AAV-7兩棲突擊車。因應美軍在印太推展「彈性戰鬥部署」策略、以及陸戰隊「部隊設計」（Force Design 2030）的兵力轉型，兩棲戰鬥車將進一步強化陸戰隊在濱海作戰的拒止跟嚇阻能力。

陸戰隊指出，這批兩棲戰鬥車於上（6）月29日晚間運抵沖繩那霸軍港，近日將陸續進駐位於沖繩北部的施瓦布營區，陸續汰換服役已久的「兩棲突擊車」（AAV）；陸戰隊第3軍司令特納中將（Lt. Gen. Roger B. Turner）表示，兩棲戰鬥車的到來將讓陸戰隊有效提升海上作戰、拒止，及印太地區出現突發事件時的支援和應處能力。

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這批新型的兩棲戰鬥車於6月29日晚間運抵沖繩那霸軍港，並將進駐北沖繩施瓦布營區，陸續汰換服役已久的AAV-7兩棲突擊車。（美軍DVIDS網站）

ACV兩棲戰鬥車美軍陸戰隊的新一代作戰載具，為AAV7兩棲突擊車的後繼車型，除載運人員的運輸車型（ACV-P），另有指揮車型（ACV-C）、搭載30公厘機砲的反裝甲車型（ACV-30），以及戰場拖吊的救濟車型（ACV-R）共四款。ACV於2020年達初始作戰能力後、同年底便進入全速量產，並由陸戰隊第1師開始陸續接裝，作為步兵單位的直射支援火力（direct fire support）。

不同於履帶式的AAV，ACV採用8x8輪式防爆底盤，使其兼具濱海登陸和陸路性能，具備衛星通訊（SATCOM）、高頻／特高頻（HF/VHF）無線電通訊能力，並搭載複合裝甲；而反裝甲車型除有30鏈砲，亦保有未來加裝主動防禦系統的升級空間，可望強化對飛彈及無人機的防禦能力。

陸戰隊的ACV採用8x8輪式防爆底盤，兼具濱海登陸和陸路性能，搭載衛星通訊、高頻／特高頻無線電通訊裝置，在反裝甲車型更保有加裝主動防禦系統的升級空間，可望強化對飛彈及無人機的防禦能力。圖為2019年在加州執行接裝訓練的陸戰隊ACV兩棲戰鬥車。（美軍陸戰隊網站）

值得一提的是，陸戰隊第15遠征支隊（15th MEU）上月底才在沖繩執行海外首次「艦岸連動作戰」（ship-to-shore operations），自海軍船塢登陸艦「哈珀斯費理號」（LSD-49），乘坐ACV登陸白灘海軍基地（Naval Base White Beach）展開演訓，強化人員在任務期間的狀況處置。隨著美軍持續在印太推動分散式部署戰略，未來相關的兩棲演訓將有望更加頻繁，強化官兵在印太環境下的作戰能力。

陸戰隊第15遠征支隊上月底才在沖繩白灘海軍基地，執行海外首次的「艦岸連動作戰」，而演訓的主角正是本次接收的ACV兩棲戰鬥車，隨著美軍印太分散式部署戰略續行，未來有望在周邊海域看見更多的相關戰演訓任務。（美軍DVIDS網站）

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