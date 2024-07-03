「彈簧刀」俄羅斯版？莫斯科秀新型遊蕩彈藥

俄羅斯「山寨」美國自殺式無人機？新型武器引發關注。（取自俄羅斯國防部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》1日報導，俄羅斯政府展示了一款新型一次性攻擊無人機，結構與美國「彈簧刀」（Switchblade）600型無人機相似，被視為俄方對美國技術的「複製」。

據報導，7月1日，俄羅斯第一副總理並負責監督武器生產的曼特羅夫（Denis Manturov）在「時代」（ERA）軍事創新技術園區主持了一場戰略會議。副國防部長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）、軍事管理部門和國防工業領導人等出席會議。會議重點討論了創新系統的引進，其中包括這款新型一次性攻擊無人機。

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雖然俄方尚未公開這款無人機的具體性能參數，但從外形上看，它與美國陸軍的「彈簧刀」600型無人機極為相似。「彈簧刀」系列無人機被美軍歸類為飛彈而非無人機，通常被稱為「遊蕩彈藥」（loitering munition）。這類武器一旦發射就無法回收，透過無線電頻率訊號飛行，操作原理類似無線電控制的拖式（TOW）反戰車飛彈。

彈簧刀600型。（取自AeroVironment官網）

「遊蕩彈藥」這一名稱突出了這類無人機在攻擊目標前能夠在特定區域盤旋的能力。俄羅斯新型無人機和「彈簧刀」600型都具備這一特性。與直接飛向目標的拖式飛彈不同，這類無人機允許操作員在鎖定目標前保持控制。

專家分析指出，俄羅斯開發這款無人機可能是為了在烏克蘭戰場上與美國技術抗衡。自俄烏衝突爆發以來，烏軍已經使用美國提供的「彈簧刀」無人機，對俄軍造成了不小的威脅。俄羅斯此舉可能意在縮小與西方國家在無人機技術上的差距。

然而，僅憑外形相似很難判斷俄羅斯新型無人機的實際性能。有軍事專家指出，關鍵技術如導引系統、爆炸裝置的威力等，都需要實戰檢驗。此外，批量生產能力也是決定這款武器實際作用的重要因素。

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