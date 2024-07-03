軍武新知》運輸機化身「飛天左輪」 波音推12連發極音速飛彈平台

波音X-51A「乘波者」（Waverider）極音速巡弋飛彈示意圖。（取自Boeing官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《新聞週刊》（Newsweek）1日報導，美國航空巨頭波音公司（Boeing）日前公布了一項名為「左輪手槍」（Revolver）的創新概念，這套系統設計用於從C-17「全球霸王III」（Globemaster III）戰略運輸機後部發射多枚極音速飛彈。

據報導，這項先進發射器配備兩個連續安裝的轉鼓和電磁彈射機制，可快速發射多達12枚波音X-51A「乘波者」（Waverider）極音速巡弋飛彈。

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X-51A「乘波者」以其衝壓噴射發動機聞名，能夠以超過5馬赫（5倍音速）的速度飛行，實現遠距離精確打擊。將「左輪手槍」系統整合到C-17中，進一步擴展了這款多用途軍機的作戰能力，

該系統能夠快速連續發射多枚極音速飛彈，為軍方提供關鍵時刻迅速決斷行動的能力，從而在戰場上獲得空中優勢。

儘管「左輪手槍」系統尚未完全整合到C-17運輸機中，但波音公司已發布了展示該系統潛力的動畫短片。這些視覺效果生動呈現了系統的運作方式，展示了極音速飛彈的快速部署，以及它可能對空中作戰能力產生的變革性影響。

這張圖片展示了一架C-17「全球霸王III」（Globemaster III）戰略運輸機的渲染圖，呈現了波音公司的「左輪手槍」（Revolver）發射系統。該系統設計用於從飛機尾部快速發射極音速飛彈）。（取自X Boeing專頁）

軍事專家認為，從C-17等大型運輸機上部署極音速飛彈將為美國軍方提供重要的戰略優勢。這一發展是波音公司在極音速技術領域更廣泛努力的一部分，該技術被認為是美國未來軍事能力的關鍵。

報導提到，五角大廈正大力投資極音速武器能力。今年3月，美國空軍首次在太平洋地區測試了一枚極音速巡弋飛彈，向中國發出明確訊號，表明美國在這一被認為北京具有優勢的武器領域仍具競爭力。

波音公司最近還被美國國防高等研究計劃署（DARPA）選中參與「滑翔攔截者」（Glide Breaker）計畫。該計畫旨在開發一種極音速攔截器原型，能夠在飛行滑翔階段摧毀高速、可機動的威脅。

For anyone currently distrustful of Boeing may I introduce you to their new hypersonic missile revolver pic.twitter.com/4Vkm0gRmab — Chris Combs （iterative design enjoyer） （@DrChrisCombs） June 28, 2024

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