軍武新知》運輸機化身「飛天左輪」 波音推12連發極音速飛彈平台

〔編譯陳成良/綜合報導〕《新聞週刊》(Newsweek)1日報導,美國航空巨頭波音公司(Boeing)日前公布了一項名為「左輪手槍」(Revolver)的創新概念,這套系統設計用於從C-17「全球霸王III」(Globemaster III)戰略運輸機後部發射多枚極音速飛彈。

據報導,這項先進發射器配備兩個連續安裝的轉鼓和電磁彈射機制,可快速發射多達12枚波音X-51A「乘波者」(Waverider)極音速巡弋飛彈。

X-51A「乘波者」以其衝壓噴射發動機聞名,能夠以超過5馬赫(5倍音速)的速度飛行,實現遠距離精確打擊。將「左輪手槍」系統整合到C-17中,進一步擴展了這款多用途軍機的作戰能力,

該系統能夠快速連續發射多枚極音速飛彈,為軍方提供關鍵時刻迅速決斷行動的能力,從而在戰場上獲得空中優勢。

儘管「左輪手槍」系統尚未完全整合到C-17運輸機中,但波音公司已發布了展示該系統潛力的動畫短片。這些視覺效果生動呈現了系統的運作方式,展示了極音速飛彈的快速部署,以及它可能對空中作戰能力產生的變革性影響。

這張圖片展示了一架C-17「全球霸王III」(Globemaster III)戰略運輸機的渲染圖,呈現了波音公司的「左輪手槍」(Revolver)發射系統。該系統設計用於從飛機尾部快速發射極音速飛彈)。(取自X Boeing專頁)

軍事專家認為,從C-17等大型運輸機上部署極音速飛彈將為美國軍方提供重要的戰略優勢。這一發展是波音公司在極音速技術領域更廣泛努力的一部分,該技術被認為是美國未來軍事能力的關鍵。

報導提到,五角大廈正大力投資極音速武器能力。今年3月,美國空軍首次在太平洋地區測試了一枚極音速巡弋飛彈,向中國發出明確訊號,表明美國在這一被認為北京具有優勢的武器領域仍具競爭力。

波音公司最近還被美國國防高等研究計劃署(DARPA)選中參與「滑翔攔截者」(Glide Breaker)計畫。該計畫旨在開發一種極音速攔截器原型,能夠在飛行滑翔階段摧毀高速、可機動的威脅。

