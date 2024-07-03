強還要更強！美洛馬生產我F-16V戰機「蝮蛇之盾」電戰系統

美國國防部美東時間2日宣布將委由洛克希德．馬丁，為盟邦採購的F-16 Block 70/72戰機生產AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」電戰系統，我國向美採購的66架同型機也名列其中。圖為今年3月交付巴林的首批F-16C/D Block 70戰機。（洛克希德．馬丁網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部美東時間2日宣布，軍工大廠洛克希德．馬丁（Lockheed Martin，下稱洛馬）將為F-16 Block 70/72戰機生產「蝮蛇之盾」（Viper Shield）電戰系統，我國向美採購的66架同型機也含括其中。國防部長顧立雄上月中於國防委員會證實，洛馬今（2024）年底將交付我國2架原型機進行測試，待66架全數接收後，將可驗證「毒蛇」戰機整合電戰系統的強悍性能。

美國國防部最新國防合約公告揭示，洛馬獲得價值5億2040萬美元（約新台幣167.95億元）合約，將為售予盟邦的F-16C/D Block 70/72戰機，生產AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」整合式電戰系統，而這些盟邦包含巴林、保加利亞、摩洛哥、斯洛伐克及我國，全數系統將於2028年6月底前交付並結案，執行期間將由美國空軍「生命週期管理中心」（AFLCMC）承包監工。

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「蝮蛇之盾」是由美國L3harris公司研發、專為F-16 Block 70/72戰機設計的內嵌式電戰系統。該系統所搭載的數位化雷達預警接收器（DRWR），可與機載的AN/APG-83主動相位陣列雷達連動，提供範圍更廣的敵威脅預警，協助飛行員爭取時間進行反制作為，是現代戰機核心的作戰裝備之一。

AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統諸元。（擷自美國L3harris公司官方文件）

負責該系統專案的L3harris經理格拉高辛（Anna Gragossian）去（2023）年透露，該系統將會提供給採購新型F-16戰機的海外盟邦，我國亦名列其中；而在上月歐洲防務展（Eurosatory）期間，格拉高辛表示該系統測試進度良好，並由洛馬人員持續測試中，有望於明（2025）年第4季起開始交付。

國防部長顧立雄上月於國防委員會答詢時說明，我國採購66架F-16C/D Block 70型機，今年第4季將先接收2架原型機做測試，並要求美方2026年全數交機；綜上所述，我國F-16C/D Block 70戰機會先抵台，待後續電戰系統交付後再行安裝，屆時將有全戰力的「毒蛇」機隊加入空軍行列。

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