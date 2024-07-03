退輔會積極參與海外退伍軍人活動 獲邀參與退伍軍人年會、美國國殤日遊行

退輔會事務組今年5月參與「美國國殤日」紀念遊行，期間擺出我國巨幅國旗並合影留念。（退輔會網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕我國退輔會除致力協助國軍官兵生活事宜，亦積極投身海外退伍軍人活動，深化盟邦關係。退輔會今（3）日表示，駐美榮光組今年4月曾獲邀參加「美國退伍軍團協會」阿拉斯加區年會，期間，與會代表倪參事致詞獲多位貴賓首肯，籲美國社會以具體行動支持我國；事務組5月底則召集百人參與「美國國殤日」，在現場展起巨幅我國國旗並組織聯合旗隊遊行、紀念戰爭先烈，展現兩國深厚情誼。

退輔會駐美榮光組倪參事於4月24日至27日間、獲邀前往阿拉斯加州基奈市，參加「美國退伍軍團協會」（American Legion）區年會，開幕式由海沃德區會長（Michael Hayward）主持，榮光組為現場唯一受邀出席之外國貴賓，當日嘉賓另有AL艾德華全國副總會長（Randy Edwards）等全國幹部、前阿拉斯加州參議員米克奇（Peter Micciche）等人。倪參事致詞獲多位貴賓表達肯定，主動趨前致意，前州參議員致詞亦認同倪參事，敦請美國退伍軍人與主流社會，對我國表達更具體支持。

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退輔會榮光組倪參事今年4月底參加「美國退伍軍團協會」（American Legion）阿拉斯加區會年會，為唯一受邀之外賓。（退輔會網站）

輔導會駐美退伍軍人事務組於五月底，安排出席美國國殤日系列紀念活動，其中最要的是邀集旅大華府地區的我國年輕留學生，及駐美代表處員工、眷屬等三十餘人，撐起長四十五英呎、寬三十英呎的巨幅中華民國國旗，又由華府榮光聯誼會出動六十人，組成兩國國旗聯合旗隊，參加全國國殤日大遊行，人數近百人，聲勢雄壯。

輔導會駐美退伍軍人事務組偕旗隊於五月二十七日，參加在市中心憲法大道舉辦的「全國國殤日大遊行」，數萬民眾現場觀禮，駐美代表處公使姜森、輔導會駐美退伍軍人事務組參事倪邦臣等獲邀於主觀禮臺向遊行隊伍致意。

另外，同日在密西根榮光會會長暨僑務諮詢委員張正義的號召下，近五十位僑胞聚集於法明頓市，與美國本地退伍軍人並肩參加一年一度的國殤日大遊行，以紀念在戰爭中犧牲的軍人。

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