獨家》「台灣海豹」陸戰隊爆破中隊傳將裁撤 美憂我喪失三棲戰力

海軍爆破中隊官兵，全程掩護登陸中的AAV-7兩棲突擊車。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕有「台灣海豹部隊」美譽的海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊水中爆破中隊，傳出因「內訌」、「加給不公」等人為因素，明年初將被裁撤，兵力打散併入「偵搜中隊」，此舉引發美軍顧問質疑，協助建立70年的三棲戰力，一夕間恐將瓦解，也難理解此種「自廢武功」的不當作法；全國各地「爆破老兵」獲悉後氣憤難平，將串聯抗議及陳情。

海軍爆破中隊官兵駕突擊艇，掩護準備登陸的陸戰隊AAV-7兩棲突擊車。（記者游太郎攝）

據了解，全案還在規劃中，權責在於國防部，事涉機密敏感，相關官員不便表示任何意見。

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海軍爆破中隊官兵演練先遣作戰，並為登陸部隊掃清障礙。（讀者提供）

本報接獲退役爆破官兵爆料指出，海軍陸戰隊偵搜大隊面臨組織重整，明年規劃將被併入「海軍濱海作戰指揮部」，竟規劃解散原有爆破中隊，改名為「兩棲偵爆大隊」，原有的爆破中隊將被裁撤，兵力被打散至偵搜中隊，並更名為「偵爆中隊」，更離諎的是，包含食勤兵、駕駛兵、文書兵等人員職稱，為了支領「爆破加給」，將全數更改為爆破兵、爆破士，連大隊長都改編制為「爆破專長」，全國各地的爆破老兵聞訊炸鍋，強調這種作法駭人聽聞，他們一夕間「沒了家，也沒有歸屬！」不在乎誰多領了加給，但憂心戰力消失，台灣從此三棲戰力走入歷史。

老兵轉述現役官兵說法，這個傳聞已在偵搜大隊內傳開，偵搜官兵長期和爆破官兵不和，這次將利用組織重整機會，以大吃小方式，將爆破中隊徹底瓦解，併入「偵搜中隊」，並更名為「偵爆中隊」，隊名之所以保留「爆」字，是為了要支領較高的「爆破加給」，等於既消滅眼中釘，又可「人人加薪」，讓他們感到氣憤、難過，眼見被裁併的情勢迫在眼前，為了保留這個具有三棲戰力的單位，只能向外界求援。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊水中爆破中隊，原為海軍水中爆破隊，自民國43年成立至今已70年，成軍初期曾多次深入敵後執行特種任務，立下輝煌戰功，為國軍現今唯一具備完整水面、水下、空降三棲作戰能力的特戰部隊。

水中爆破中隊成立初期，主要任務為執行水文偵察，並爆破清除登陸海灘的天然、人工障礙，並依令執行先遣作戰，採三棲滲透方式破壞敵軍事目標，以利我軍遂行兩棲登陸作戰。

近年因應國軍精實案，從海軍移編至陸戰隊，隨著國軍戰略方針的調整與海軍陸戰隊的轉型，水中爆破中隊已開始積極朝無人機偵察、攻擊、快艇海上情監偵、佈雷與擊殺鏈、登船搜檢、地空火力導引等任務面向發展，並於近年各項操演訓練中獲得驗證。

爆料指出，目前水中爆破中隊成員均來自兩棲偵搜中隊合格隊員志願報名，參加為期16週的水中爆破班訓練（未包含4週體能提升與8週專精訓練），正因水中爆破任務風險極高，對於人員訓練標準與考核亦遠較兩棲偵搜專長班來的嚴格，據分析近5年水中爆破班淘汰率高達5成以上，換言之，每位水中爆破中隊隊員可謂是「蛙人中的蛙人」，因為任務、專業度、危險程度不同，因此「加給」也不同，兩者相差約6000元。

由於爆破中隊長年和美軍交流，據指出，美軍顧問獲悉可能被裁撤的訊息後相當不以為然，私下表示將透過管道向國防部反映，希望協助留下這支具有三棲戰力的特戰部隊。

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