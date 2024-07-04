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沖繩嘉手納基地F-15持續退役 美軍計劃部署36架F-15EX

2024/07/04 08:44

美國空軍傳出未來計畫在沖繩嘉手納基地部署36架F-15EX戰機。（圖擷取自美國國防部「防衛顯示資訊分佈服務」（DVIDS）網站）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍駐紮於沖繩縣嘉手納基地的F-15戰機，因為機型老舊陸續分批退役，近期在當地政府協調會議中傳出消息，美國空軍計畫在嘉手納基地部署36架F-15EX戰機。比起F-15，F-15EX航程更遠、速度更快，且機體經過多項升級。

根據日本《共同社》報導，美國空軍自2022年12月起，將駐紮於嘉手納基地的50架F-15戰機分批退役，退役計劃將花費約2年。F-15戰機分批退役期間，美軍為了維持威懾力，以輪換部署F-22匿蹤戰機或F-35A匿蹤戰機方式處理。

嘉手納基地所在的各個地方政府近期展開協調會議，會議中指稱防衛省沖繩防衛局3日就部署後續機型分別聯繫了地方當局，在聯繫過程中透露美軍未來可能在嘉手納基地部署36架F-15EX戰機，但不清楚何時會部署完成。嘉手納町町長當山宏受訪時稱，目前最擔心的還是對於當地民眾的影響，將聚焦於軍機帶來的噪音問題。

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