38共機艦擾台 距鵝鑾鼻37浬

國防部表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機30架次，其中19架次共機逾越台灣海峽中線及進入北、中、西南及東南空域，另有共艦8艘次，持續在台海周邊活動。（圖由國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日公布中共解放軍動態表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機30架次，其中19架次共機逾越台灣海峽中線及進入北、中、西南及東南空域，另有共艦8艘次，持續在台海周邊活動，顯示中方持續以法律戰手段否定我金廈及台海權益。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲30架次中共軍機，以及8艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中19架次共機逾越海峽中線，進入北、中、西南及東南空域，距台中約51浬，距離鵝鑾鼻約44浬。

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國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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