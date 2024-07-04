避免軍中輕生事件再發生 顧立雄：建立「人人都是守門人」觀念

國防部長顧立雄昨天親自主持「國軍113年自殺防治巡迴宣教」，他表示心輔工作推行相當不易，除了建立「人人都是守門人」觀念，更要建立「不怪罪文化」。圖為顧立

雄部長頒贈廖士程教授感謝狀。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍中意外事件頻傳，遺憾的是也有數件輕生事件，國防部長顧立雄昨天親自主持「國軍113年自殺防治巡迴宣教」，他表示心輔工作推行相當不易，除了建立「人人都是守門人」觀念，更要建立「不怪罪文化」，對於接受心理輔導的個案，也不應汙名化與標籤化，每位官兵都必須盡力觀察身邊的跡象，及時對需要幫助的同袍伸出援手，並給予每一位守門人肯定與鼓勵，以建構完善的心輔機制。

顧立雄昨天在國防部博愛營區主持「國軍113年自殺防治巡迴宣教」，邀請臺大醫院新竹分院精神醫學部主任，同時也是衛生福利部、教育部、內政部警政署自殺防治或學生輔導的諮詢委員廖士程教授，以「從關懷文化到當責文化」為題，分享專業防治的知能，作為國軍心輔機制訂定政策的借鏡。

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根據軍聞社報導指出，顧立雄會中肯定第一線心輔人員及基層部隊的主官管，在掌握官兵心緒狀況所付出的努力，並強調國軍將持續提供更多的心輔資源，讓官兵在需要幫助時，能獲得更便捷、有效的協助。但他指出，心輔工作推行相當不易，除了建立「人人都是守門人」觀念，更要建立「不怪罪文化」，對於接受心理輔導的個案，也不應汙名化與標籤化，每位官兵都必須盡力觀察身邊的跡象，及時對需要幫助的同袍伸出援手，並給予每一位守門人肯定與鼓勵，以建構完善的心輔機制。

廖士程教授以「從關懷文化到當責文化」為題，進行講演。（圖：軍聞社提供）

廖士程教授表示，近幾年，「心理健康」逐漸受到重視，人類也面臨全球性的公共衛生挑戰，因應之道在於以「關懷文化」為起點，建立「當責文化」。關於自殺防治，人們往往容易流於單純微觀的「心理衛生」歸因，以及簡化巨觀的「社會經濟」歸因，任何自殺警訊的真實意義，代表有人需要幫忙、持續關心、需要連結及避免汙名。此外，世界衛生組織推薦四個有效的關鍵介入措施，包含限制致命工具可近性、與媒體互動以促進負責任的自殺報導、培養年輕族群社會與情緒生活技能，以及早期辨識、評估、協助與持續關心受到自殺行為影響的任何人。

廖教授指出，當自殺問題發生後，應著重「找原因」而非「找罪人」，透過建立「不怪罪文化」，給予默默承擔風險壓力的心輔人員鼓勵及肯定，同時鼓勵官兵在面對困難時，能勇敢尋求協助，也透過適度運動、均衡營養、學習感恩以及運用社會網絡，對抗憂鬱，人人都是珍愛生命守門人。

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