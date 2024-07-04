效仿麥哲倫 美空軍KC-46A加油機創45小時不落地「環球」壯舉

美國空軍一架KC-46A空中加油機，日前展開「最大耐戰性」測試，自美國堪薩斯州起飛45小時不落地，期間接受4次空中加油，在橫跨兩大洋及三大洲後順利返回基地著陸，完成名為「麥哲倫計畫」的環球創舉。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍一架KC-46A「飛馬」（Pegasus）空中加油機，日前自美國中部的堪薩斯州起飛西行、橫跨兩大洋及三大洲，期間接受4次空中加油，45小時「不落地」航程，最終順利返回基地著陸，完成名為「麥哲倫計畫」的環球創舉，展現美軍加油機不俗的全球戰略投射能力。

美國空軍空運司令部（AMC）表示，這項「麥哲倫計畫」（Project Magellan），實際上是一項驗證軍機續航力極限的「最大耐戰性」（Maximum Endurance Operation, MEO）測試；而本次任務主角，為隸屬空軍第22空中加油聯隊（22 ARW）的KC-46A加油機。KC-46為美國波音公司基於767型商業客機改裝而成的軍用加油機，自2019年起投入空軍服役，為美軍空中加油機隊的最新主力機型。

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本次挑戰48小時內環球任務的代表「麥康奈爾隊」9名機組員，其中包含4名飛行員、2名飛航工程師之外，還有航空醫官等空勤人員隨行。（美軍DVIDS網站）

空運司令部說明，這架KC-46A空中加油機於美東時間上（6）月29日、自美國堪薩斯州駐地「麥康奈爾」空軍基地（Mconnell AFB, Kan.）起飛，載著9名機組員西行進入太平洋，全程由4位飛行員輪班執飛。為滿足環球航行任務的「不落地」需求，美軍事先派遣了4架空中加油機前進部署，分別在關島安德森基地安排2架KC-46，另在美軍中央司令部責任區、英國米登霍爾空軍基地（RAF Mildenhall）各安排1架KC-135，為環球中的KC-46加油機補足燃料。

值得一提的是，這架KC-46A加油機環球期間，甚至還為海外的B-2轟炸機、C-17運輸機、F-15E戰鬥機以及其他的KC-46加油機供油，在挑戰任務的同時，也善盡其「空中補給」本務，展現支援能力。經過4次空中加油後，該機本月初順利飛回麥康奈爾基地，完成45小時環繞地球一圈的創舉。

為滿足「不落地」飛繞地球一圈的任務要求，美軍事先派遣4架空中加油機前進部署，分別在關島安德森基地有2架KC-46，美軍中央司令部責任區、英國米登霍爾空軍基地（RAF Mildenhall）則各有1架KC-135，待命升空為挑戰任務中的KC-46「加油」。圖為該機於英國上空接受KC-135空中燃油補給。（美軍DVIDS網站）

第22空中加油聯隊長戴蒙上校（Col. Cory Damon）表示，本次任務的機組員展現的過人韌性與專業，為空軍司令部加油機隊的關鍵後勤支援做了良好示範，顯示美軍能為維護全球區域穩定做出貢獻；該計畫負責人、空軍22作戰大隊執行官多納修上尉（Capt. Cody Donahue）表示，這項計畫的環球創舉，將是空運司令部邁向全球戰略投射的下一步。

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