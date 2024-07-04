目睹俄羅斯「肉塊攻勢」 烏軍坦言身心俱疲

烏軍軍官接受英國《BBC》訪問時提到前線狀況，表示烏軍士兵在前線面臨俄軍一波又一波的攻勢，俄軍士兵往往都是不要命地向烏軍陣地突襲。圖為操作重機槍的烏軍士兵。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯持續在烏東等地激戰，有烏軍軍官接受英國《BBC》訪問，提到前線狀況表示，烏軍士兵在前線面臨俄軍一波又一波的攻勢，俄軍士兵往往都是不要命地向烏軍陣地突襲，烏軍士兵們已經將俄軍這種攻勢稱之為「肉塊攻勢」。

根據英國《BBC》報導，烏克蘭國民警衛隊中校巴耶夫（Anton Bayev）指出，在哈爾科夫北方的前線陣地，俄軍一波波地襲來，俄軍大多數狀況下使用這種自殺戰術時，純粹是為了確認烏軍火力設置點，並且不斷地耗盡烏軍兵力。巴耶夫表示，烏軍士兵堅守陣地，一天時常面對4到5波俄軍攻勢，「你必須無止境地消滅敵軍，這是非常困難的，身心靈都受到影響」。

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巴耶夫指出，俄軍發動攻勢時很快救會被偵察無人機發現，且俄軍都會把死者與傷者留在戰場上，然後持續發動這種「肉塊攻勢」，目的是要讓烏軍身心俱疲。在頓內茨克州波克羅夫斯克（Pokrovsk）作戰的烏克蘭第110旅上尉塞卡奇（Ivan Sekach）提到，他看的到的狀況舊宛如俄羅斯人站在一條輸送帶上被送往戰場殺害。

由於俄羅斯人口比烏克蘭多上不少，俄羅斯近年來透過招募囚犯、外國志願者來填補人力，甚至要求受傷士兵重返戰場。烏克蘭方面則是有將領採取和俄羅斯相似的戰術而被解職，如此也顯示烏俄高層對於基層士兵的傷亡態度截然不同。

前烏克蘭安全局官員斯圖帕克（Ivan Stupak）提到：「因為我們的人力有限，除了替我們的人民著想之外，我們別無選擇。但有很多俄羅斯人正在嘗試每天1公分1公分、每天100公尺、200公尺地進行這種作業，不幸的是，這種行為對俄羅斯來說是成功的。」

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