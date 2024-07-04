騙很大！中國翼龍無人機矇混成風力機組 意圖偷渡利比亞遭義國查獲

裝有中國製造的「翼龍」無人機貨櫃，日前在義大利南部被海關查獲扣押，這些貨櫃及海關文件被刻意包裝成「風力渦輪機組」，將偷渡送往利比亞。（圖片擷取自@clashreport的X影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國檯面下作業又遭揭露！外媒報導，裝有中國製造的「翼龍」無人機貨櫃，日前在義大利南部被海關查獲扣押，這些貨櫃及海關文件被刻意包裝成「風力渦輪機組」，零件上甚至還漆上了風電環保標語。這些佯裝貨櫃原訂將經義大利再轉運往北非的利比亞，由於該國內戰正處於聯合國武器禁運對象，這麼做似乎是為了逃避制裁限制。

據軍聞網站《The WARZONE》引述《泰晤士報》報導指出，上（6）月18日，義大利海關在南部的焦亞陶羅港（Gioia Tauro），扣押了三個裝滿包含中國製「翼龍」無人機的武器貨櫃和兩個無人機控制站。目前尚不清楚義大利檢察官下一步將採取何種處置，也不清楚中國政府在走私活動中扮演了什麼角色。

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而有關這些武器存在的情報，其實是由美國向義大利當局提供的，當地媒體報導，這些貨櫃是在例行的標準檢查中被發現，他們發現貨櫃的內容物與貨櫃隨附的海關文件，存在異常差異的情況。

Footage of Italian authorities intercepting components of two Chinese Wing Loong II UAVs disguised as wind turbines that were heading to Libya. https://t.co/ALY7IBwRaA pic.twitter.com/WeKoW0i7Rs — Clash Report （@clashreport） July 3, 2024

從相關影片中可見，這架無人機已被拆解成許多部件，中國還特別將它「精心包裝」，放置在專門運送風力渦輪機葉片雷同的外箱中，偽裝成風力渦輪機組，還煞有其事的貼上綠能標語以及風電維修艙門等字樣，意圖混淆闖關。儘管如此，比對翼龍的照片仍可發現其主翼與機身連接處的機翼剖面外框痕，而其他機身設備幾乎都已被拆除。

這些「精心包裝」的翼龍，相比實機照片仍可發現其主翼與機身連接處的機翼剖面（圖中黃圈處）外框痕，而其他機身設備幾乎都已被拆除。（圖片擷取自@clashreport的X影片）

中國的「翼龍」系列無人機，早已被國民軍廣泛投入在對抗團結政府軍的戰鬥中，長航時的優勢使其幾乎可漫遊整個利比亞。圖為在中國測試的翼龍無人機。（圖片擷取自@AlexLuck9的X帳號）

報導說明，這些貨櫃是來自一艘從中國出發抵地中海的MSC Arina號貨輪上，這些貨櫃原訂在義大利卸貨後，將再裝載到另一艘貨船上，然後前往北非利比亞的班加西（Benghazi）。這些無人機裝備以及其他日前查獲的可疑貨櫃，被認為是運給是利比亞軍閥哈夫塔爾（Haftar）將軍，他領導利比亞國民軍（LNA），掌控該國東部地區。

利比亞目前正處於內戰分治的狀況，哈夫塔爾將軍的利比亞國民軍（LNA）占領該國東部，而聯合國支持的民族團結政府如今總部設在的黎波里（Tripoli），由總理哈米德·德貝巴領導團結政府軍（GNA），因此該國現在實際上分為東部和西部兩部分，各有自己的政府和武裝部隊，想當然爾，哈夫塔爾的國民軍也被聯合國列為武器禁運對象。

在利比亞內戰中被擊毀的中國「翼龍」無人機。這些損失受聯合國武器禁運制裁影響，無法透過正常管道獲得。（圖片擷取自@eha_news的X帳號）

中國的「翼龍」系列無人機，早已被國民軍廣泛投入在對抗團結政府軍的戰鬥中，與政府軍的土耳其製TB-2無人機較勁，不過翼龍的長航時優勢，使其幾乎可漫遊整個利比亞；而這些中國製的無人機起初是由阿拉伯聯合大公國所提供，但現今阿國已不願提供這項資助，加上在戰鬥中被空襲或友軍誤擊的損失，無法透過正常管道獲得，不難理解為何中利兩國會促成這場檯面下的偷渡交易。

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