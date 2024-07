騙很大！中國翼龍無人機矇混成風力機組 意圖偷渡利比亞遭義國查獲

裝有中國製造的「翼龍」無人機貨櫃,日前在義大利南部被海關查獲扣押,這些貨櫃及海關文件被刻意包裝成「風力渦輪機組」,將偷渡送往利比亞。(圖片擷取自@clashreport的X影片)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中國檯面下作業又遭揭露!外媒報導,裝有中國製造的「翼龍」無人機貨櫃,日前在義大利南部被海關查獲扣押,這些貨櫃及海關文件被刻意包裝成「風力渦輪機組」,零件上甚至還漆上了風電環保標語。這些佯裝貨櫃原訂將經義大利再轉運往北非的利比亞,由於該國內戰正處於聯合國武器禁運對象,這麼做似乎是為了逃避制裁限制。

據軍聞網站《The WARZONE》引述《泰晤士報》報導指出,上(6)月18日,義大利海關在南部的焦亞陶羅港(Gioia Tauro),扣押了三個裝滿包含中國製「翼龍」無人機的武器貨櫃和兩個無人機控制站。目前尚不清楚義大利檢察官下一步將採取何種處置,也不清楚中國政府在走私活動中扮演了什麼角色。

而有關這些武器存在的情報,其實是由美國向義大利當局提供的,當地媒體報導,這些貨櫃是在例行的標準檢查中被發現,他們發現貨櫃的內容物與貨櫃隨附的海關文件,存在異常差異的情況。

Footage of Italian authorities intercepting components of two Chinese Wing Loong II UAVs disguised as wind turbines that were heading to Libya. https://t.co/ALY7IBwRaA pic.twitter.com/WeKoW0i7Rs