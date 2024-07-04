中國浙東海域實彈軍演 國防部：嚴密掌握、監控應處

共軍今日至明日於浙江錢塘江口執行2日軍演，國防部表示，經研判是東部戰區海軍從事年度海上實彈考核。（取自共軍東部戰區微博）

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國今日至明日於浙江錢塘江口執行2日實彈軍演，國防部研判是東部戰區海軍從事年度海上實彈考核。

國防部今日表示，國軍運用聯合情監偵系統，對共軍區域性演訓及新式武器裝備試射、試航等情，均能即時掌握。共軍日前宣布於浙江外海開設禁航區，並於今日發布空域管制，判係東部戰區海軍從事年度海上實彈考核。國軍將嚴密掌握、監控，並適切應處。

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據中國海事局昨日公布的航行警告顯示，共軍於7月4日6時至7月5日22時，於錢塘江口執行軍事演習任務，並公告4個點的座標連線範圍作為危險區域。

中國解放軍東部戰區今日並於微博表示，海軍某驅逐艦支隊南京艦、廈門艦等多艘艦艇組成編隊，連續多天在某海域開展實彈演練，檢驗編隊協同作戰能力，進一步錘鍊部隊打贏硬功。

中國今日至明日於浙江錢塘江口執行2日軍演，國防部表示，經研判是東部戰區海軍從事年度海上實彈考核。 （圖片擷取自中國海事局）

解放軍東部戰區今日並於微博表示，海軍某驅逐艦支隊南京艦、廈門艦等多艘艦艇組成編隊，連續多天在某海域開展實彈演練，檢驗編隊協同作戰能力，進一步錘鍊部隊打贏硬功。 （取自共軍東部戰區微博）

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