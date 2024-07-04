若俄擴大戰線......美國警告：將同意烏克蘭遠距攻擊俄境內目標

美國已經改變了對烏克蘭打擊俄羅斯的政策，但這並不適用於ATACMS飛彈。圖為「海馬斯」發射ATACMS戰術飛彈的瞬間。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國歐洲及歐亞事務助理國務卿奧布萊恩（James O'Brien）3日在眾議院外交委員會聽證會上表示，如果俄羅斯企圖擴大戰線，美國將允許烏克蘭使用美製武器在更遠距離內攻擊俄羅斯境內目標。

烏克蘭軍聞網《Militarnyi》報導，奧布萊恩指出，由於烏克蘭成功摧毀了俄羅斯近邊境的設施，俄軍推進能力已大幅下降。他強調：「我們看到俄羅斯維持對烏克蘭戰爭的能力正在發生戲劇性變化，這是因為在允許開火的區域內，其設施遭到了損失。」

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奧布萊恩補充說，美國的優先事項是提供武器並將其集中在「最需要的地區」。「起初，這個地區是俄羅斯在哈爾科夫（Kharkiv）附近發動攻勢的區域。現在，正如（白宮國安顧問）蘇利文（Jake Sullivan）上週所說，如果俄羅斯試圖擴大這個前線，烏克蘭將被允許打擊更遠距離的目標。」

此前，美國國會再次呼籲解除對烏克蘭武裝部隊的所有限制，並擴大使用美製MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈對俄羅斯境內軍事設施的打擊範圍。

共和黨籍南卡羅萊納州聯邦眾議員威爾森（Joe Wilson）表示：「戰犯普廷和他的軍隊精確計算了從俄羅斯領土打擊烏克蘭的距離，以確保烏克蘭無法進行報復。雖然對烏克蘭反擊的一些限制已經解除，但顯然這還不夠。」

威爾森強調，這一要求得到了共和黨和民主黨兩黨支持。他在聽證會上說：「我讚賞委員會民主黨共同主席米克斯（Gregory Meeks）支持報復性打擊。」

值得注意的是，2024年5月，美國已經改變了對烏克蘭打擊俄羅斯的政策，但這並不適用於ATACMS飛彈。這一決定旨在破壞俄羅斯在哈爾科夫地區的進攻。

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