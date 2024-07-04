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不是輪型戰車？軍備局209廠「神秘」火砲測試7/16將現蹤屏東

2024/07/04 16:22

圖為國軍第四作戰區去（2023）年7月「天馬操演」期間，於屏東加祿堂地區實施拖式飛彈車實彈射擊鑑測，與本文所提測試用火砲無關。（本報資料照，記者羅沛德攝）

〔記者陳治程／台北報導〕我國國防自主政策近年收穫豐碩，其中過程峰迴路轉的105公厘輪型戰車，日前於南投兵整中心正式面向國人「初登場」；而研發裝甲車的軍備局209廠近日射擊公告揭示，本（7）月中旬將前往屏東加祿堂海域、進行一項火砲射擊測試，令人不禁與甫亮相的輪型戰車相連結；但有軍方人士表示，該測試「與輪型戰車無關」，其測試本體為何，仍有待測試當天見真章。

航港局上（6）月26日射擊報告指出，軍備局209廠將於本月16至18日、下午12時至9時間，在屏東加祿堂周邊海、空域實施「測試用火砲」射擊任務，其管制海、空域呈現一扇形狀，最小半徑10海浬（18.52公里）、最大射高達1萬英呎（3048公尺），初步研判數據符合報告所述之火砲射程範圍。

軍備局209廠將於7月16至18日、下午12時至9時間，在屏東加祿堂周邊海、空域實施「測試用火砲」射擊，其管制海、空域呈現一扇形狀，最小半徑10海浬（18.52公里）、最大射高達1萬英呎（3048公尺）。（擷自航港局射擊公告）

軍備局生製中心209廠日前才邀請媒體前往南投廠區，參觀研發多時的雲豹105公厘輪型戰車進行靜、動態演示，展現「國車國造」具體成效；而軍備局202廠策略規劃科科長楊錫閔上校當時表示，該車將持續接受測評，並在明（2025）年展開D3樣車構型驗證，因此，本次射擊測試不免讓外界與輪型戰車有所聯想。

但有軍方人士指出，該火砲測試主角與105公厘輪型戰車並無關聯，是要測試其他「未公開」的武器。

然從209廠的生產任務和射擊通告研判，這項火砲測試的主角，有高機率為車載型的武器儎台，不過射擊測試的「本尊」為何，仍有待射擊測試正式展開後，才能一窺它的真面目，值得後續追蹤觀察。

軍備局209廠上月底才邀請媒體前往南投廠區參觀105公厘輪型戰車最新成果，也因此給予本次射擊通告額外的想像空間；但有軍方人士表示，本次火砲測試與輪型戰車無關，是尚未公開的新武器。圖為南投兵整中心上月25日首度公開的105公厘輪型戰車D2樣車。（本報資料照，記者王藝崧攝）

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