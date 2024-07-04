「死神」無人機「黑洞」護體！ 美陸戰隊強化震懾中國

美國陸戰隊一架MQ-9「死神」（Reaper）無人機在右翼下方裝備了一個莢艙系統。這個莢艙系統可以模仿敵方雷達探測到的信號，使無人機在敵方傳感器下幾乎匿蹤。（取自美國陸戰隊專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）2日報導，美國陸戰隊（USMC）已經在其小型MQ-9「死神」（Reaper）無人機機隊上裝備了一種新的電戰莢艙系統，旨在提高其在潛在衝突中的有效性，尤其是針對像中國這樣的先進對手。

據報導，這個電戰莢艙的設計目的是欺騙敵方傳感器，並協助該地區的友軍部隊。美國陸戰隊司令史密斯（Eric M. Smith）上將解釋，該莢艙有能力模仿它所檢測到的信號，使無人機對敵方感測器幾乎匿蹤。

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這個由通用原子公司（General Atomics）製造的防禦電子支援／可擴展架構偵察（RDESS／SOAR）莢艙，使MQ-9擁有了逃避敵方雷達探測的能力。 這項技術使無人機能夠在安全距離外收集關鍵的戰場數據。

通用原子公司和L3Harris公司製造的RDESS／SOAR電戰莢艙示意圖。（取自RDESS／SOAR莢艙專頁）

這種RDESS／SOAR莢艙最初是由空軍在2021年部署的，美國陸戰隊的部署標誌著一個戰略性舉措，旨在迅速將「死神」從作戰無人機改造為偵察工具。 這種轉變與美國陸戰隊在多年的沙漠和山地作戰後回歸其海事傳統的方向一致。

美國陸戰隊的計劃包括到2025年部署18架收割者，以支援部署在中國武器參與區附近的濱海陸戰隊。 這些部隊的任務是在與中國發生衝突的情況下干擾海上通訊。「死神」將為陸戰隊的駐紮部隊提供關鍵的情報、監視、偵察和目標指示能力。

報導提到，RDESS／SOAR莢艙的引入不僅提高了MQ-9在半受威脅的空域中的生存能力，而且使它們能夠為電子戰努力做出重大貢獻，並提供實時的敵方通訊情報。美國陸戰隊旨在多樣化和擴大其電子攻擊能力，這些能力自從退役以來就一直受到限制。

儘管擔心像MQ-9這樣的無人機在高端衝突中的脆弱性，但美國陸戰隊相信像RDESS／SOAR莢艙這樣的先進技術可以幫助這些無人機在太平洋地區等具有挑戰性的環境中有效和安全地運作。這一舉措突出了美國陸戰隊致力於利用尖端解決方案來維持潛在衝突中的戰略優勢。

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