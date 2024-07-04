軍武圖輯》天熱玩水消消暑！美陸戰隊新車ACV泛水操演精彩瞬間

海軍陸戰隊第15遠征支隊日前進行「艦岸連動作戰」操演，官兵搭乘ACV在海上航行，準備登陸沖繩海岸。（圖片擷取自第7艦隊臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍陸戰隊近期持續為任務轉型，並陸續更換AAV-7等兩棲登陸裝備；為強化兩棲載具在載濱海作戰的能量，美軍駐沖繩陸戰隊日前開始接裝新的兩棲戰鬥車（ACV），並利用新車在這片蔚藍的海域進行泛水操演，留下有如夏日「玩水」的瞬間，也讓官兵更熟悉新裝備操作。

為強化兩棲載具在載濱海作戰的能量，美國海軍陸戰隊近年開始接裝新的兩棲戰鬥車（ACV），並在近日駕駛新車在蔚藍的沖繩海域進行泛水登陸操演。（圖片擷取自第15遠征隊臉書）

海軍陸戰隊官兵利用新型的ACV，在這片蔚藍的海域進行泛水及緊急狀況處置操演，留下有如夏日「玩水」的瞬間。（圖片擷取自第7艦隊臉書）

來自美國海軍第七艦隊臉書今（4）日所刊登的系列照片顯示，近日位於西太平洋的海軍陸戰隊第15遠征支隊（15th Marine Expeditionary Unit）出動約10輛的兩棲載具，於日本沖繩近海實施兩棲登陸操演，第15遠征隊使用新型的ACV兩棲登陸車進行泛水與登陸白灘海軍基地（Naval Base White Beach）海灘。

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ACV兩棲登陸車自海上駛回船塢登陸艦「哈珀斯費理號」（LSD-49）。（圖片擷取自第7艦隊臉書）

ACV兩棲登陸車登陸沖繩白灘海軍基地（Naval Base White Beach）海灘。圖中可見其8X8的輪式動力車身。（圖片擷取自第7艦隊臉書）

第15遠征隊成員在ACV上屏氣凝神，等待駛出登陸艦泛水的那一刻。（圖片擷取自第7艦隊臉書）

此次操演屬於「艦岸連動作戰」（ship-to-shore operations）一環，海軍陸戰隊組員搭乘ACV自船塢登陸艦「哈珀斯費理號」（LSD-49）駛出，並一路泛水前往白灘海軍基地展開演訓。第15遠征隊的貼文指出，這是海軍登陸艦首次搭載ACV進行海外登陸作戰。

第15遠征隊日前出動約10輛的ACV兩棲登陸車，往返沖繩海灘與船塢登陸艦之間進行訓練。（圖片擷取自第7艦隊臉書）

ACV輪式兩棲戰鬥車主要替代使用數十年的履帶式AAV7登陸車，自2020年達初始作戰能力後、同年底便進入全速量產，並由陸戰隊第1師開始陸續接裝。ACV具有8X8動力的防爆底盤，從圖中可見，其在泛水之後多數車體會沒入海平面下，僅露出很淺的部分於海面上，行進間濺起的水花，搭配沖繩海域純淨的藍海，有如夏日「玩水」的瞬間！

從圖中可見，ACV在泛水之後多數車體會沒入海平面下，僅露出很淺的部分於海面上，行進間濺起的水花，搭配沖繩海域純淨的藍海，有如海軍夏日戲水照！（圖片擷取自第7艦隊臉書）

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