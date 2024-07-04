烏軍擊斃罕見俄羅斯女突擊隊員 前線影片曝光

烏軍無人機拍攝的畫面，可以看到俄羅斯女突擊隊員在樹後掩蔽。（擷取自YouTube影片）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》2日報導，烏克蘭第47機械化旅在頓內茨克地區前線，成功擊斃一名參與進攻行動的俄羅斯女突擊隊員。

據報導，第47機械化旅旅發布的影片顯示，該旅「無人機突擊連」擊敗一支包含女性成員的俄羅斯突擊隊，這名罕見的俄軍女性突擊隊員，確認參與前線戰鬥。

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影片顯示，這名女性突擊隊員在首次攻擊中被烏軍FPV（第一視角）神風無人機擊中，導致手臂和軀幹受傷。隨後，另一名士兵試圖對她進行醫療救助，但在這過程中再度遭到烏軍無人機攻擊，隨後遭殲滅。從影片中可以看出，這名女性突擊隊員裝備精良，持有AK-12突擊步槍，顯示其具有一定的戰鬥能力。

報導稱，值得注意的是，近來網路上出現多則未經證實的報導，稱俄羅斯入侵部隊動員女性囚犯參加「風暴V突擊營」。非政府組織「俄羅斯監禁」（Russia Behind Bars）創始人羅曼諾娃（Olga Romanova）去年8月曾率先披露，俄羅斯從頓內茨克地區被佔領的斯尼日涅（Snizhne）當地監獄中，招募約50名女性囚犯，還從俄羅斯南部監獄另外招募了100女囚。

但在此之前，並無具體證據證實這些女性囚犯參與俄羅斯武裝部隊的行動。

俄羅斯的動員行動還包括其他驚人案例。根據《Militarnyi》先前的報導，一名吃人心臟的食人魔和一名將兩名女孩分屍解的性侵犯，現在也在俄羅斯入侵部隊中服役。

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