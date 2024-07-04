美軍「女武神」無人機大進化 滑軌發射系統登場

美軍「女武神」無人機升級，可從跑道起飛，戰力大增。（取自Kratos官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《戰區》（The Warzone）3日報導，美國克雷多斯安全防衛公司（Kratos）研發的匿蹤無人機XQ-58「女武神」（Valkyrie），現已採用新型滑軌發射系統（KTLS），能夠從傳統跑道起飛。這意味著「女武神」的部署方式更為靈活，也將大幅提升其作戰能力。

據報導，XQ-58「女武神」此前可以使用靜態地面發射器，輔以一次性火箭助推器，在沒有跑道的環境中起飛，並利用降落傘回收系統返回地面。但這種方式限制了「女武神」的載荷，無法攜帶更多燃料和武器。

請繼續往下閱讀...

而新研發的KTLS則改變了這一局面。KTLS就像一個巨大的滑軌，能夠將「女武神」加速到起飛速度，然後再將它送入空中。這種方式與傳統飛機的起飛方式相似，但更具彈性。

KTLS可以用於從傳統跑道、直線道路甚至其他適當表面起飛，為「女武神」的部署提供了更多選擇。更重要的是，KTLS能夠讓「女武神」在更高的總重量下起飛，這意味著它可以攜帶更多武器、感測器和燃料，執行更遠更久的任務。

克雷多斯公司表示，KTLS系統能夠讓「女武神」的燃料和有效載荷容量增加10%左右，這對其航程和續航能力將帶來顯著提升。

報導中提到，除了KTLS，該公司還正在研發第三種發射方式，但目前尚未透露細節。這意味著「女武神」的部署方式將更加多元，未來可能會採用空中發射或航空母艦彈射發射等方式。

KTLS的出現，不僅為XQ-58「女武神」帶來了全新的部署方式，也反映了美國軍方對未來分散式作戰的重視。在未來高強度衝突中，傳統的空軍基地將成為首要目標，而「女武神」可以部署在更靠近戰場的位置，執行更靈活的作戰任務，這將是美國軍方未來制勝的重要因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法