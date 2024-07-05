中科院成功研製「炸藥之王」 CL-20高能火炸藥讓雄三飛彈威力更強

中科院成功研製CL-20型高能火炸藥，又稱「炸藥之王」，效能及威力比傳統火炸藥高出40%。可適用雄風二型丶三型等國造各型飛彈丶火箭彈以及無人攻擊艇上，對反制共軍威脅極具效益。圖為海鋒大隊的機動飛彈車發射雄三飛彈情形。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府高層人士今天指出，中科院已成功研製出CL-20型高能火炸藥，爆炸的效能及威力比現有火炸藥高出40%，威力極為強大，中科院日前已完成公斤級的研製成果，可適用雄風二型丶三型等國造各型飛彈丶火箭彈以及無人攻擊艇上，對反制共軍威脅極具效益。

至於CL-20型高能火炸藥是否已經使用在各型國造飛彈上，高層人士不願多做透露，但他表示，中科院擁有CL-20型高能火炸藥的技術開發及製程專利，為特殊的智慧財產權，除由中科院內部進行製造生產之外，基於厚植國力及提升國內廠商關鍵技術水準的考量，也已將這項技術公告為中科院可運用的智慧財產權。

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CL-20型高能火炸藥又稱「炸藥之王」，效能及威力比傳統火炸藥高出40%，美歐及中俄等國都在進行研製，過去因為技術難度高丶生產成本高昂等因素，難以普遍使用，但各國相繼投入資金丶人力在新技術的開發之後，包括美國丶中國在內的國家都已進行少量的運用，俄烏戰爭中也有部分的飛彈丶火箭彈的彈頭火炸藥，就是使用了CL-20型高能火炸藥。

中科院在2022年6月正式啟用「拌鑄藥產線」，為執行量產及研發任務，增添生力軍。（資料照，中科院提供）

中科院在火炸藥及飛彈火箭推進劑的研製上，近年獲致相當大的進步及成果，2022年6月啟用屏東鵬園院區的「拌鑄藥產線」，該產線歷經3年時間，投入5.4億元經費，籌建「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備，中科院肩負國防武器系統研製之重要使命，自海空戰力提升計畫通過後，各式飛彈量產大幅增加，拌鑄藥產能更受各國關注。

中科院當時表示，推進劑研製不僅是飛彈量產的推手，基礎能量籌建更是重中之重。因此，建構一個安全、先進和舒適的拌鑄藥作業環境，一直是中科院責無旁貸的責任，鵬園院區廠房落成後，除可滿足本院量產需求外，更可提升推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

中科院指出，世界各國都將大型拌藥機視為戰略物資，管制禁止輸出，中科院負責300加侖拌藥機全部設計，並結合國內30餘家各領域專業廠商，逐步掌握拌藥機關鍵的行星齒輪模組與拌刀熱鍛造技術，達成百分之百國內自製目標。

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