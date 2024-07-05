力推科技化建軍 國防部長顧立雄7/10赴立院報告台灣DIU計畫

國防部長顧立雄上月6日赴立法院國防委員會業務報告情形。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕總統賴清德520就職後，我國也迎接15年來第3位文人國防部長顧立雄，不具軍方背景的他，至今相繼推動取消踢正步、漢光演習假想攻擊軍等國防改革，力求國軍專注戰訓本務，強化防衛能量。而據立法院次周議程揭示，顧立雄下週三（7/10）將受邀出席國防委員會，就月前證實將仿效美國設立的「先進國防科技小組」計畫，報告最新進度和未來展望。

根據立法院次周議程，國防部長顧立雄將於7/10出席立法院外交及國防委員會（下稱國防委員會），報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，偕同數位發展部、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會，以及國家科學及技術委員會官員一併列席，並備質詢。

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美國作為全球軍事強國，其國防科技發展也有目共睹，而為提升國內軍事科技創新能力，國防部曾在前總統蔡英文首屆任期內，計畫仿效美國「國防高等研究計劃署」（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）設立「國防科技發展室」，最後卻因缺乏共識而告吹。

2015年設立的美國國防部「國防創新單位」（DIU），致力於引進民間的科技研發能量，以加速國防創新並提升國家安全。（擷自美國國防部DIU官網）

時隔7年後，顧立雄上（6）月於媒體餐敘時證實，未來將仿效美國防部「國防創新單位」（Defense Innovation Unit, DIU）編制，成立「先進國防科技小組」，作為整合中科院與民間研發能量的橋樑。顧立雄這段言論，也意味著軍方昔日的台版DARPA計劃正式「捲土重來」。

而在顧立雄院會報告外，國防委員會還將於下週一（7/8）邀請國安局長蔡明彥出席院會，報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」，並與陸委會、文化部、國家通訊傳播委員會及法務部調查局官員共同列席備詢；下週五（7/11）則是由馬文君擔任召委，率團前往退輔會中彰榮民之家考察。

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