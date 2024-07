美空軍國民兵首批F-15EX戰機到位 未來36架同型機將駐沖繩

圖為上(6)月5日於波音密蘇里廠區出廠的第7號F-15EX戰機,繼8號機於當日抵達奧勒岡州空軍國民兵基地後,波音日前宣布圖中的7號機也已交付給空軍國民兵,完成首批量產機交付任務。(美軍DVIDS網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕美國航空大廠波音(Boeing)公司美東時間前(3)日宣布,美國空軍首批F-15EX「鷹二式」戰機,日前順利抵達奧勒岡州空軍國民兵基地,本(7)月中將舉辦交機典禮,為延宕已久的F-15EX換裝計畫揭幕;隨著美軍開始換裝新型F-15戰機,美國國防部同日也宣布啟動沖繩嘉手納基地的機隊換防,未來將部署36架同型機,以接替現役48架F-15C/D戰機的空防任務。

波音公司官方X社群帳號3日發布影片指出,一架空軍編號20007的F-15EX戰機,當天自密蘇里州的聖路易蘭伯特國際機場(St. Louis Lambert International Airport)起飛,準備前往奧勒岡州交付空軍國民兵第142聯隊(142nd Wing, Ore.),而這支聯隊一個月前才剛接收編號20008、也是美空軍首架「鷹二式」戰機,宣告延宕多時的F-15EX戰機,正式進入量產階段。

請繼續往下閱讀...

The second combat-ready and final Lot 1 F-15EX Eagle II aircraft for the @USAirForce heads to its new home with the @142ndWG.



Also known as EX7, this fighter shows a tail of color to represent the home of @OregonGuard Redhawks and will serve as the Commander's jet. pic.twitter.com/LCos0PG5Dg