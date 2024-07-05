美空軍國民兵首批F-15EX戰機到位 未來36架同型機將駐沖繩

圖為上（6）月5日於波音密蘇里廠區出廠的第7號F-15EX戰機，繼8號機於當日抵達奧勒岡州空軍國民兵基地後，波音日前宣布圖中的7號機也已交付給空軍國民兵，完成首批量產機交付任務。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國航空大廠波音（Boeing）公司美東時間前（3）日宣布，美國空軍首批F-15EX「鷹二式」戰機，日前順利抵達奧勒岡州空軍國民兵基地，本（7）月中將舉辦交機典禮，為延宕已久的F-15EX換裝計畫揭幕；隨著美軍開始換裝新型F-15戰機，美國國防部同日也宣布啟動沖繩嘉手納基地的機隊換防，未來將部署36架同型機，以接替現役48架F-15C/D戰機的空防任務。

波音公司官方X社群帳號3日發布影片指出，一架空軍編號20007的F-15EX戰機，當天自密蘇里州的聖路易蘭伯特國際機場（St. Louis Lambert International Airport）起飛，準備前往奧勒岡州交付空軍國民兵第142聯隊（142nd Wing, Ore.），而這支聯隊一個月前才剛接收編號20008、也是美空軍首架「鷹二式」戰機，宣告延宕多時的F-15EX戰機，正式進入量產階段。

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The second combat-ready and final Lot 1 F-15EX Eagle II aircraft for the @USAirForce heads to its new home with the @142ndWG.



Also known as EX7, this fighter shows a tail of color to represent the home of @OregonGuard Redhawks and will serve as the Commander's jet. pic.twitter.com/LCos0PG5Dg — Boeing Defense （@BoeingDefense） July 2, 2024

根據空軍國民兵142戰鬥機聯隊新聞稿，該聯隊以F-15C戰機為空防主力，但因機隊持續老化，故被選為空軍首支換裝F-15EX的聯隊，將在未來兩年全面汰換現役F-15C型機。除142聯隊外，軍方另選定2支空軍國民兵聯隊換裝「鷹二式」戰機，分別為加州的空軍國民兵第144戰鬥機聯隊（144 FW, Calif.），以及路易斯安那州的空軍國民兵第159戰鬥機聯隊（159 FW, La.）

與此同時，駐日美軍現也有為數不少的F-15C/D型戰機，部署在沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Base），且將屆壽退役。在波音交付首批2架F-15EX戰機給空軍國民兵後，美國國防部也在同日宣布駐日美軍機隊的換防計畫，未來將部署36架F-15EX至嘉手納基地，以汰換現役48架F-15C/D型機。

駐日美軍現於嘉手納基地也有不少F-15C/D戰機（見圖）邁入生涯尾聲，隨著波音開始交F-15EX戰機，美國國防部也同步宣布駐日美軍機隊的換防計畫，未來將以36架F-15EX取代現役48架F-15C/D型機；另以48架F-35B取代三澤的F-16C/D戰機，全面提升駐日美軍的空防戰力。（嘉手納基地官方Facebook）

美國防部表示，另有36架駐青森縣三澤空軍基地（Misawa Air Base）的F-16C/D Block 50+型機，未來也將由48架F-35B匿蹤戰機接班，全面提升駐日美空軍戰力。

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