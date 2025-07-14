中部城鎮韌性演習7/15登場 南部7/16、北部7/17、東部及離島7/18實施

今年度城鎮韌性防空演習將於明天起登場，圖為去年度萬安演習期間，彰化高鐵站模擬遭敵飛彈襲擊，並演練後續救災情形。（資料照，記者陳冠備攝）〔記者黃靖媗／台北報導〕為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習9日起登場，將萬安演習整併的「城鎮韌性防空演習」，將於明（15）日起實施，率先於中台灣登場，隨後，南部7月16日實施、北部7月17日進行，東部及外（離）島則於7月18日壓軸施行。

萬安演習今年整併為「城鎮韌性防空演習」，將於明日起實施。（國防部提供）國防部說明，苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等7個中部縣市，將於明日下午1時30分至2時執行城鎮韌性防空演習；台南市、高雄市、屏東縣等3個南部縣市將於16日下午1時30分至2時執行城鎮韌性防空演習。

隨後，國防部表示，宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等7個個北部縣市，將於17日下午1時30分至2時執行城鎮韌性防空演習；花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣等5個東部及外島縣市，則將於18日上午10時至10時30分執行城鎮韌性防空演習。

國防部說明，城鎮韌性防空演習演練科目，包含警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，管制對象包含政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠站、民眾。

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城鎮韌性防空演習總時長1小時30分鐘，當中僅有30分鐘會影響到民眾，在受管制期間，民眾應停止室內、外營業活動，場域編組的民防團隊、負責人或員工，應協助民眾實施疏散避難，候機、船、車的旅客不管制，下機、船、車旅客須配合管制與演練。

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