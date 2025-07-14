丹娜絲颱風釀災 台南7/16「城鎮韌性演習」暨防空警報取消

為了全力投入風災後復原工作，台南市取消辦理2025年城鎮韌性演習。（南市民政局提供）〔記者王姝琇／台南報導〕受到丹娜絲颱風影響，台南市多處地區出現強風豪雨災情，台南市政府各局處集中資源，全力投入災後復原與重建工作，取消原訂於7月16日舉行的「2025年城鎮韌性演習」，並同步取消當日原定的防空警報發放作業。

城鎮韌性演習目的，在於提升地方政府與民眾在災害中的應變與防衛能力，但在當前風災造成重大災情之際，市府必須優先處理居民安全、災後重建與基礎設施恢復等工作，故決定停辦此次演習，以行動展現防災與市政務實調度的原則。

市長黃偉哲指出，儘管演習取消，但各項災害應變體系均持續運作，市府已在第一時間開設災害應變中心，並持續掌握各區災情、動員相關局處投入復原工作，充分展現平常防災訓練的成效與韌性。

請繼續往下閱讀...

民政局局長姜淋煌呼籲，近日天候仍然不佳，市民朋友提高警覺，留意氣象與市府發布之防災資訊，並避免前往災區，以利救災作業順利進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法