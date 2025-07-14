台中城鎮韌性演習明登場 未配合恐噴3-15萬

台中城鎮韌性演習，台中有逾萬防空避難處供就近避難。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕配合國軍「漢光41號演習」，台中市7月15日將舉辦城鎮韌性演習，同步進行防空避難與民防演練，台中市民政局指出，明日下午1時30分至2時將實施防空演習，台中市公、私有防空避難地下室共1萬0,279處，防空警報響起時，請民眾「就近避難」，請民眾務必配合，否則可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

今年國軍年度「漢光演習」將過去國人熟悉的「萬安演習」與「民安演習」整合辦理城鎮韌性演習，自7月15日到18日分區實施，中部地區率先在15日下午舉行，包括台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣（雲林縣、嘉義縣及嘉義市因丹娜絲颱風影響取消）等4縣市均須配合演練。

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台中市民政局長吳世瑋指出，此次城鎮韌性演習特別加強非軍事部門的防護機制，實地、實人、實物及實作實施防空疏散避難作為、戰時重要民生經建設施遭破壞搶救、民生必需品配售站開設、大量傷患醫療救援與急救站開設、救濟站開設及戰時心理作戰演練等。

吳世瑋指出，演習當日下午1時30分至2時將實施防空演習，防空警報響起時，應立即「就近避難」，並強調「地下優於地上」、「室內優於室外」、「遠離外牆門窗」、「避開危險物品」4大原則，優先進入地下室或防空疏散避難設施，民眾屆時請聽從現場警察與民防人員指示行動；若無法及時進入避難設施，則應選擇窗戶少、與外牆隔兩層的房間避難。

都發局指出，目前台中市公、私有防空避難地下室共計1萬0,279處，可容納628萬6,687人，足夠設籍人口286萬7,641人防空疏散避難需求，其中避難設施中容量大於500人的共有3,467處，相關資訊在官方網站建置「防空疏散避難專區」；於LINE官方帳號建置查詢系統；利用「警政服務APP」與「消防防災e點通APP」提供查詢服務。

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