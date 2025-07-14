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北市城鎮韌性演習7/17登場 下午1點半實體演練疏散避難

2025/07/14 14:57

「2025年城鎮韌性（防空）演習」將於本月17日下午1時30分至2時舉行，演習期間將進行警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制措施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練。（北市觀傳局提供）「2025年城鎮韌性（防空）演習」將於本月17日下午1時30分至2時舉行，演習期間將進行警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制措施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練。（北市觀傳局提供）〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市觀傳局今（14）日說明，自今年起，萬安演習整合為「城鎮韌性演習」，因此，「2025年城鎮韌性（防空）演習」將於本月17日下午1時30分至2時舉行，演習期間將進行警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制措施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練。北市府呼籲，民眾及來訪的旅客，需配合相關演練措施，並規劃行程、避開演習時段安排外出活動。

台北市觀傳局表示，17日下午1時30分至2時將舉行城鎮韌性防空演習，當天將發放1長音、2短音的警報聲，並重複3次，屆時全市會進行疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，所有民眾或旅客於聽聞防空警報，或接獲手機告警訊息，應依警察及民防執勤人員引導，就近實施疏散避難。

北市觀傳局提醒，依據《民防法》第25條，未配合演習規定者，可處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。違規行為包括未聽從管制指揮，執意行駛車輛、拒絕配合疏散避難指示、管制時間內騎乘腳踏車或行走街道、闖越管制路口，不配合現場交通管制等。

北市觀傳局表示，已於6月下旬通知台北轄內各旅館業者配合演習，並提醒業者提早公告，讓住宿旅客知悉，並協助旅客於演習期間就近避難。此外，觀傳局也於本市11處旅遊服務中心或遊客中心，提供由國防部全民防衛動員署製作的「2025城鎮韌性（防空）演習」中文及多語版文宣予旅客索閱，並同步刊登於「台北旅遊網」，旅客可上網查詢。「2025年城鎮韌性（防空）演習」將於本月17日下午1時30分至2時舉行，演習期間將進行警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制措施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練。（北市觀傳局提供）「2025年城鎮韌性（防空）演習」將於本月17日下午1時30分至2時舉行，演習期間將進行警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制措施，全市人、車及各場所均須配合管制與避難演練。（北市觀傳局提供）

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